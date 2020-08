Niko Kovac, extécnico del Bayern de Múnich: “Estoy aquí para hablar del AS Mónaco” [VIDEO]

El 20 de julio del 2020, Niko Kovac era anunciado como nuevo entrenador del AS Mónaco en reemplazo del español Robert Moreno. El nacido en Alemania ha venido preparando el debut del equipo del principado ante el Reims este domingo 23 de agosto. Sin embargo, en la rueda de prensa previa al partido le preguntaron por el Bayern de Múnich. “Hablemos del AS Mónaco y de nuestro partido contra Reims”, respondió sonriendo.

La Ligue 1 de Francia empezó con un mes de anticipación en comparación con el resto de las grandes ligas de Europa y el domingo, Kovac dirigirá su primer partido oficial al mando del club francés. Luego de responder sobre un caso de COVID-19 dentro de la plantilla, un periodista le preguntó sobre los puntos fuertes del equipo muniqués, el cual fue dirigido por el croata hace algunos meses.

“Yo era el entrenador del Bayern, pero ahora estoy totalmente concentrado en el AS Mónaco. Por supuesto que veré el partido, ambos equipos tienen muy buenos jugadores. Pero hablemos del AS Mónaco y de nuestro partido contra Reims”, respondió el estratega.

El tema no quedó ahí y le pidieron que dijera cuál era su favorito, ante lo cual el exjugador de la selección de Croacia respondió: “No hay favoritos. Ambos equipos están en gran forma. Vi el partido de cuartos de final del Bayern, la semifinal del PSG. No puedo decirlo. No puedo decirlo. No lo sé. Pero si me preguntas a quién alentaré, por supuesto que será al Bayern”.

Por otro lado, un reportero quiso saber lo que opinaba sobre su rival el domingo. Él agradeció la pregunta y señaló que su rival tiene muy buena defensa y que costará superarla.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.