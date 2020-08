Recuerda la vez que Ray Sandoval fue separado por indisciplina en Sporting Cristal

Luego de las imágenes que protagonizó Ray Sandoval en estado de ebriedad el sábado 1 de agosto, vino a la memoria la vez que el futbolista fue separado del primer equipo de Sporting Cristal en el 2017 por un acto de indisciplina, cuando su equipo era dirigido por José ‘Chemo’ del Solar.

En aquella campaña, ‘Chemo’ determinó que Ray Sandoval no sea tomado en cuenta en Sporting Cristal hasta nuevo aviso. ¿Qué pasó? El extremo no faltó a una práctica y no justificó su inasistencia.

Ray Sandoval: así se produjo su detención

PUEDES VER: Ray Sandoval queda en libertad tras ser detenido por conducir en estado de ebriedad

Ray Sandoval se excusó después, pero Del Solar ya había tomado la decisión que no iba a jugar los partidos del primer equipo y solo entrenaría con el plantel filial.

Ray había sido pieza clave en el Torneo de Verano de dicha temporada. Jugó siete encuentros de titular de los 10 disputados por Sporting Cristal.

Cristal se pronunció sobre el caso de Ray Sandoval

Mediante un comunicado, Sporting Cristal se refirió al incidente que el delantero de 25 años protagonizó al conducir en estado de ebriedad, incumplir con el toque de queda obligatorio y golpear el vehículo de la madre de un conocido modelo.

“La institución es y será muy respetuosa de las autoridades y del cumplimiento de la ley. En ese sentido, el Club Sporting Cristal es firme en su posición de no tolerar actos de indisciplina y de exigir un comportamiento ejemplar que vaya acorde a los valores de nuestra institución y a nuestro propósito de ayudar a construir una sociedad mejor”, se aprecia en los canales oficiales del club ‘celeste’.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.