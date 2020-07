Tévez en contra del regreso del fútbol argentino: “No podemos volver, está muriendo gente”

El capitán de Boca Juniors, Carlos Tévez, se mostró conmovido después de asistir a sus parientes tocados por el coronavirus y ver partir a muchos amigos a causa de esta enfermedad. Al respecto, el boquense apuntó que el fútbol no puede volver porque “está muriendo gente”.

“El fútbol tiene muchos negocios, pero habiendo gente enferma y muriendo. Es difícil volver ahora con los hospitales colapsados. No podemos salir de esa realidad, para mí no es momento de volver”, sostuvo en primera instancia Tévez para canal América de Argentina.

“Con las empresas y los negocios del fútbol no me puedo meter. Si no podemos entrenar de acá al 10 de agosto, la fecha de la Conmebol tendrá que cambiarse. La AFA saben que no podemos saltarnos etapas”, añadió.

“No me preocupa eso, sino que la gente esté sana, que esto pase rápido y que vuelva la normalidad. Si no volvemos a entrenar va a ser difícil que juguemos”, indicó el ‘Apache’.

“Todo esto es muy feo. Tengo gente de mi familia que la pasa mal, como mi suegro y mi suegra, la verdad es que los pude sacar, pero estuvieron internados. Nos tocó a todos y por suerte ellos pudieron salir”, subrayó ‘Carlitos', en alusión a sus familiares con COVID-19.

“Por eso uno se siente dolido, tengo a la familia acá resguardada, tranquila. Pero esto nos agarra a todos. Uno está sensible, enojado con toda esta situación. Hay que cuidarse, hacer lo posible para que esto pase rápido”, manifestó Tévez.

