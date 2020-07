Los cuatro gigantes europeos que pelean por James Rodríguez [VIDEO]

James Rodríguez sigue siendo uno de los futbolistas más solicitados del mercado europeo, pese a su bajo rendimiento. El colombiano no es tomado en cuenta por Zinedine Zidane y el Real Madrid ya le abrió las puertas para que salga del club.

Real Madrid afronta el último mercado de traspasos para que la salida del volante deje un rédito económico, pues, en caso no lo vendan, podrá fichar libre por cualquier club en junio de 2021. Para suerte de los ‘merengues’ hay cuatro gigantes europeos batallando por su pase.

De acuerdo a Álex Silvestre del programa periodístico ‘El Chiringuito’, James Rodríguez está bajo la lupa del Inter de Milán, AC Milán, Manchester United y Benfica. Pese a que el Atlético de Madrid estuvo muy cerca de ficharlo hace un año, no volvería a intentar la operación.

El Inter de Milán inició muy bien su campaña en la Serie A, pero su poca profundidad en la plantilla hizo que su nivel decaiga en los últimos meses. La dirigencia ‘neroazzura’ ve con buenos ojos incorporar a un futbolista como James Rodríguez.

Asimismo, el AC Milan también intentaría su fichaje pues tras un sprint fantástico en la Serie A, lleva nueve partidos invicto y busca una clasificación a la Champions League. El club rojinegro mantiene sus esperanzas en volver a lo más alto de Europa.

El Manchester United también busca un jugador que le dé variantes en el mediocampo. No obstante, no le asegurarían la titularidad, algo que James ha buscado en los últimos años, pero no ha conseguido.

El Benfica es la última opción para el volante, ya que tendría que reducir considerablemente su sueldo. El conjunto portugués no estaría listo para pagar los casi ocho millones de euros anuales que gana el colombiano.

