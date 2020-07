El día que Juan Flores guapeó a Claudio Pizarro en un entrenamiento por su rendimiento

Cuando aún se mantenía en actividad, Juan ‘Chiquito’ Flores fue convocado a la selección peruana en varias oportunidades, aunque solo llegó a jugar seis partidos con la camiseta ‘bicolor’. El exportero no tuvo un paso destacado por el combinado nacional, aunque sí puede dar fe de una increíble anécdota que le ocurrió junto a Claudio Pizarro.

Hace unos años, el exguardameta reveló que tuvo un desencuentro con el ‘Bombardero’ durante una práctica de la selección. Flores contó que le increpó al exdelantero por su pasividad en una jugada, lo que le ganó no solo una áspera réplica por parte de Pizarro, sino también su exclusión definitiva de las convocatorias al equipo peruano.

“En un entrenamiento, lo guapeé a Claudio Pizarro: ‘Oe car..., ¿no puedes marcar?’ y me respondió: ‘Qué c... me gritas’. Nunca más me convocaron”, confesó el exportero de Universitario en el 2017, en una entrevista con el diario Trome.

En esa misma oportunidad, se animó a hacer pública otra anécdota, esta vez con el entonces presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Manuel Burga. “Burga me citó a la Videna y estábamos los dos solitos en su oficina. De pronto, muy sonriente, me coqueteó: ‘Soy tu hincha, ¿por qué hablas así?’. Lo vi medio raro y me asusté”, sostuvo el exgolero.

Juan Flores debutó con Perú en un amistoso contra Ecuador, jugado en Lima en 1999. Fue convocado para las ediciones 1997 y 2007 de la Copa América, aunque no llegó a jugar en dichos torneos, pero sí alcanzó a disputar dos partidos para las eliminatorias al Mundial Alemania 2006. En el 2005, fue parte de la delegación que ganó la Copa Kirin, torneo amistoso celebrado en Japón.

