Carlos Lobatón sorprendió a policía héroe que venció a la COVID-19 en emotiva videollamada

Durante más de cien días, el Gobierno decretó aislamiento social del Perú debido al brote del coronavirus. Miembros de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas recorrieron las calles día y noche para salvaguardar la vida de los peruanos y hacer efectivo el cumplimiento del toque de queda.

Tommy Saavedra pertenece a la Policía Suat de Chiclayo y en un patrullaje por la ciudad se infectó de la COVID-19. Durante los primeros días de abril aparecieron los síntomas y el 6 del mismo mes fue internado en el Hospital Regional de Lambayeque. “Sentía que me faltaba el oxígeno, no me podía parar, no podría caminar, me faltaba la respiración”, recordó en el programa ‘Héroes’ de Movistar Deportes.

Hincha del Sporting Cristal

La pasión del fútbol lo tiene en la sangre y eso lo llevó a convertirse en un hincha acérrimo del Sporting Cristal. “Iba al Alberto Gallardo con la hinchada y cuando Cristal venía a jugar a Chiclayo contra el Juan Aurich, compraba mi entrada pero no para la zona vip sino para la tribuna norte donde estaba la barra”, contó Saavedra.

Su ídolo es Carlos Lobatón, exjugador y emblema del club rimense, quien se retiró del fútbol este año. “Excelente para los tiros libres, mi respetos, muy bueno”, expresó. En ese momento, el conductor Michael Succar le preguntó: “Si yo te digo que Carlos Lobatón está escuchando la conversación, ¿me crees o es una broma?”. “Puede ser, me daría mucho gusto conversar con Lobatón, sería un honor para mí”, respondió.

La sorpresa de Carlos Lobatón

Y apareció en la charla Carlos Lobatón. Intercambiaron un saludo y el exmediocampista de la selección peruana le dedicó unas emotivas palabras. “Lo único que tengo son palabras de agradecimiento para ti y todo tu comando policial. Para mí tú eres un héroe, eres una de las personas que está poniendo el pecho en este país. Toda mi admiración y cariño para ti. No voy a cansarme de darles las gracias a ti y tus compañeros por todo el esfuerzo que están haciendo, más allá de su salud, por el país”, expresó.

Tommy Saavedra se emocionó tras escuchar el mensaje de Lobatón. “Tus palabras me dan alegría y fuerza de poder seguir salir adelante. Estamos hechos de una formación policial donde lo que hacemos es cuidar a la ciudadanía y vidas de personas que no conocemos quienes son, pero para eso estamos formados. Presto a morir, listo a morir por el Perú, como dice el lema de la Policía Nacional”, concluyó.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.