Pellerano sobre la COVID-19: “De hacerte el vivo a ser asesino hay una línea muy fina”

El experimentado futbolista Hernán Pellerano fue drástico en opinar que las personas o colegas deportistas que de ahora en adelante quieran hacerse los “vivos” y por lo tanto se contagien con el COVID -19 podrían convertirse pronto en asesinos porque podrían contagiar y llevar a la muerte a sus familiares y compañeros de trabajo.

“Si no cumplimos los protocolos habrá más contagios. Hay miedo, yo viajaré a Lima con mi familia. Acá se va a ver el compromiso y la solidaridad de cada uno. Si me contagio yo, se contagian todos. Si hay contagios que sea de una forma desafortunada y no porque lo fuimos a buscar”, refirió el integrante de FBC Melgar. Pidió a todos los que lo escuchen o lean ser conscientes de que la situación por la pandemia sigue siendo complicada. “Si no hay responsabilidad nos vamos a tener que encerrar todos nuevamente”.

Por casi media hora participó en una conferencia de prensa virtual, hablando del tema deportivo el argentino reconoció que FBC Melgar está obligado a campeonar en la Liga 1 por la calidad de jugadores que tiene en sus filas, por el fútbol que practica y porque debe estar el próximo año compitiendo en la Copa Libertadores.

No obstante, el defensa central, aseguró que para lograr el título primero hay que jugar buenos partidos y sobre todo ganarlos. “Cuando llegué acá el proyecto de Melgar era dar un paso adelante y no solo pelear el campeonato sino ganarlo. Viendo el grupo que tenemos nos damos cuenta de que estamos armados para pelear el campeonato, vamos a ser protagonistas”.

Hernán cumplió con sus compañeros del FBC Melgar su cuarto día de entrenamientos luego de la cuarentena por el COVID -19. Espera que todos lleguen en óptimas condiciones al campeonato sabiendo que se jugarán muchos partidos seguidos.