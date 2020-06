[VER AQUÍ] Barcelona vs. Atlético de Madrid EN VIVO: horarios y canales de LaLiga Santander

Barcelona vs. Atlético de Madrid EN VIVO se enfrentan desde el Camp Nou este martes EN DIRECTO ONLINE por ESPN 2, Sky Sports, Mitele Plus y Movistar, desde las 3.00 p. m. en el horario peruano y a las 10.00 p. m. en España en la fecha 33 de LaLiga Santander. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del partido vía La República Deportes.

Tras dejar cuatro puntos en los últimos tres partidos y ceder el liderato de LaLiga al Real Madrid, el Barcelona necesita ganar en el Camp Nou al Atlético de Madrid si quiere mantener las aspiraciones de revalidar el título, en un duelo que desafía al conjunto azulgrana más que al equipo rojiblanco, instalado en la tercera posición que ha fijado ya como objetivo prioritario, pero ante un escenario en el que nunca ha ganado Diego Simeone.

📍 Este martes no es un martes cualquiera...

😃 ¡Es un martes de partidazo en la @LaLiga! 🔝



⚽ #BarçaAtleti | 🔴⚪ #AúpaAtleti pic.twitter.com/5ESjpP2mM5 — Atlético de Madrid (@Atleti) June 29, 2020

PUEDES VER Tabla de posiciones de LaLiga con Real Madrid como líder absoluto

Aunque este lunes Quique Setién negó que hubiera mala sintonía entre el cuerpo técnico y la plantilla, lo cierto es que las aguas bajan revueltas en la entidad azulgrana.

Tras el empate ante el Celta (2-2), Luis Suárez responsabilizó al entrenador de los malos resultados fuera de casa, y minutos antes, en una pausa del choque en Vigo, un airado Leo Messi no quiso atender a las indicaciones que el segundo de Setién, Eder Sarabía, intentaba hacerle una y otra vez desde la banda.

PUEDES VER Barcelona víctima de crueles memes tras triunfo del Real Madrid sobre el Espanyol [FOTOS]

El equipo no gana ni tampoco convence con su juego, sobre todo en las segundas partes. Y las sensaciones no son buenas. No parece, por tanto, un buen momento para jugarse LaLiga ante uno de los rivales más incómodos del campeonato.

Para el Atlético es el mejor momento de la temporada... Y el peor rival de Simeone. Al optimismo de sus cuatro triunfos consecutivos, de una reacción contundente frente a las dudas con las que se marchó al parón por la covid-19 y de una tercera posición hoy indiscutible, porque incluso tiene el margen de error de aquí hasta el final del curso hasta de una derrota que le otorga su distancia de cuatro puntos respecto al Sevilla, cuarto, contrapone unos precedentes en el Camp Nou que alientan casi todo lo contrario.

Cierto es que allí conquistó una Liga en la última jornada del curso 2013-14, con aquel cabezazo para la historia del club del uruguayo Diego Godín y con un empate (1-1), como también lo es que de sus 12 desplazamientos allí entre la Liga, la Copa del Rey, la Liga de Campeones y la Supercopa de España no venció ninguno: cinco igualadas y siete derrotas.

Tampoco le ha ganado jamás Simeone al Barcelona en la Liga, sea cual sea el escenario. Sí le ha doblegado dos veces en los cuartos de final de la Liga de Campeones (1-0 en 2013-14 y 2-0 en 2015-16) o en el último precedente en las semifinales de la Supercopa de España disputada el pasado enero en Arabia Saudí (2-3), pero nunca en sus dieciséis duelos ya dentro del campeonato: cinco empates y once derrotas, la más reciente el 0-1 en su casa.

Con información de EFE

Partido Barcelona vs. Atlético de Madrid EN VIVO por LaLiga

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergio Busquets, Rakitic, Arturo Vidal; Messi, Griezmann, Luis Suárez.

Atlético de Madrid: Oblak; Arias, Felipe, Giménez, Lodi; Llorente, Thomas, Herrera, Saúl; Joao Félix y Diego Costa.

¿A qué hora juega Barcelona vs. Atlético de Madrid HOY?

Barcelona vs. Atlético de Madrid EN VIVO protagonizarán un emocionante duelo por la fecha 33 de LaLiga Santander. El horario pactado para este cotejo en Perú será a partir de las 3.00 p. m. y 10.00 p .m. en España.

- Costa Rica: 2.00 p. m.

- México: 3.00 p. m.

- Perú: 3.00 p. m.

- Colombia: 3.00 p. m.

- Ecuador: 3.00 p. m.

- Estados Unidos (Washington D.C., Miami, Nueva York): 4.00 p. m.

- Bolivia: 4.00 p. m.

- Venezuela: 4.00 p. m.

- Paraguay: 4.00 p. m.

- Chile: 4.00 p. m.

- Argentina: 5.00 p. m.

- Brasil: 5.00 p. m.

- Uruguay: 5.00 p. m.

- España: 10.00 p. m.

- Italia: 10.00 p. m.

- Francia: 10.00 p. m.

¿Qué canal transmitirá el Barcelona vs. Atlético de Madrid EN VIVO ONLINE gratis?

El partido de Barcelona vs. Atlético de Madrid EN VIVO se transmitirá vía ESPN 2, Movistar+ y MiTele Plus, y otros canales. Sigue la programación de acuerdo a tu ubicación.

- Argentina: ESPN 2

- Bélgica: Play Sports 1

- Bolivia: ESPN 2

- Brasil: ESPN Brasil, Watch ESPN Brasil

- Canadá: beIN Sports Canada, Radio Barca

- Chile: ESPN Play, ESPN 2

- China: iQiyi, PPTV Sport China

- Colombia: ESPN 2

- Ecuador: ESPN

- El Salvador: Sky HD

- Francia: beIN SPORTS CONNECT

- Alemania: DAZN

- Honduras: Sky HD

- Italia: DAZN

- Japón: DAZN

- México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

- Países Bajos: Ziggo Sport 14

- Nicaragua: Sky HD

- Panamá: Sky HD

- Paraguay: ESPN 2

- Perú: ESPN 2

- Portugal: Eleven Sports 1 Portugal

- Puerto Rico: ESPN Play Caribbean, Sports Max 2

- Qatar: beIN Sports HD 1

- España: Movistar Laliga

- Emiratos Árabes Unidos: beIN SPORTS

- Reino Unido: LaLigaTV

- Estados Unidos: Radio Barca, beIN

- Uruguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Venezuela: ESPN

🔊 "El Atlético es un equipo muy sólido defensivamente" #BarçaAtleti pic.twitter.com/p0zwgH7Z3K — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) June 29, 2020

¿Cómo ver Barcelona vs. Atlético de Madrid EN VIVO ONLINE?

Para ver Barcelona vs. Atlético de Madrid EN VIVO vía INTERNET GRATIS deberás engancharte a la señal de ESPN 2, Movistar+ y MiTele Plus, transmitirán EN DIRECTO ONLINE el partido de LaLiga Santander.

¿Cuándo juega Barcelona vs. Atlético de Madrid?

Barcelona vs. Atlético de Madrid EN VIVO se enfrentan HOY martes 30 de junio desde el Camp Nou a las 3.00 p. m. en el horario peruano y a las 10.00 p. m. en España.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.