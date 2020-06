Bélgica: renuevan contrato de arquero con leucemia Miguel Van Damme

El club belga Cercle Brugge, anunció el martes 16 la renovación de contrato del guardameta Miguel Van Damme.

Esta es una gran muestra de apoyo al jugador de fútbol de 26 años, quien se encuentra luchando contra la leucemia por tercera vez, desde que fuera diagnosticado por primera vez hace cuatro años.

“La renovación del contrato de Miguel Van Damme fue esencial para nosotros. Cercle es una gran familia y Miguel, que ha estado jugando para Cercle desde 2013, es una parte importante de eso. Cercle es Miguel y Miguel es Cercle: nuestro remonte deportivo y ‘seguir creyendo’ han sido más que nunca el símbolo de la situación de Cercle y Miguel en los últimos meses. Por lo tanto, me alegra saber que la salud de Miguel está evolucionando positivamente: ¡nunca te rindas! ”, comentó el presidente del club Vincent Goemaere.

Van Damme continúa así para una octava temporada con el Cercle. Mientras, llevará las últimas sesiones de inmunoterapia, y comenzará a trabajar físicamente para cuando tenga que regresar al campo.

En las últimas temporadas el jugador solo pudo ser parte de tres encuentros, siendo su última participación oficial el 17 de mayo último.

“Es increíble lo rápido que resultó. He pasado por períodos difíciles, pero desde el 18 de abril he estado entrenando nuevamente y estoy mejorando cada vez más. Cercle siempre me dijo que harían una propuesta. Les tomó un poco más de tiempo debido a la crisis, pero mantuvieron su palabra y estoy muy feliz con eso", dijo el arquero tras el anuncio de su permanencia.

Pero el Cercle Brugge no solo le ha brindado ayuda a Van Damme, también ha tenido muestras de solidaridad con los residentes de la ciudad de Brujas que se vieron afectados por la pandemia de la COVID-19, entregando 28 tablets y 11.5000 tarjetas de asistencia de atención.