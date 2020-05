Luis Advíncula sobre Roberto Mosquera: “El profesor es muy ‘florero’ y tiene mucho cuento"

Luis Advíncula ha dicho en varias oportunidades que Roberto Mosquera es una de las razones por las que él ha jugado un mundial y actualmente milita en el Rayo Vallecano. El lateral habló sobre la ‘Mosca’ y su paso por Sporting Cristal.

“El profesor es muy florero, tiene mucho cuento. Es el mejor y lo sabe”, explicó Luis Advíncula en un Instagram Live con Sporting Cristal, club donde el ‘Rayo’ salió campeón de la mano de Roberto Mosquera en el 2012.

“Roberto Mosquera me dijo que podía ser el suplente de Hernán Rengifo para jugar de '9′. Estaba demasiado molesto porque me cambió de posición. Luego me puso de lateral y a la siguiente semana ya era titular. No me exigían gol, era lo primordial. Me costó bastante, pero yo lo que quería era jugar”, contó.

Luis Advíncula volvió a los entrenamientos en el Rayo Vallecano. Los dirigidos por Paco Jémez ya se encuentran trabajando cumpliendo con los protocolos sanitarios establecidos por las autoridades españolas.

Rayo Vallecano ocupa la décimo primera casilla (11. °) con 40 unidades. La principal preocupación es mantener la categoría, ya que solo 5 puntos los mantiene distantes de Deportivo La Coruña, club que ocupa el último cupo para bajar a Tercera División española.

