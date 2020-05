Triple H asegura que Ronda Rousey regresará a WWE [VIDEO]

WWE tiene como una de sus principales fortalezas, la división femenina, que ha crecido a niveles estratosféricos en los últimos años e incluso fue la lucha estelar del Wrestlemania 35. Ronda Rousey fue una de las protagonistas y su llegada al mundo de la lucha libre generó una revolución en el mismo roster.

Sin embargo, desde aquel evento donde perdió el Campeonato Femenino ante Becky Lynch, se retiró y no volvió a pisar un ring desde entonces. Tanto la directiva como el universo de la WWE quieren que ‘Rowdy’ regrese, pero ella misma lo descartó hace algunas semanas con polémicas declaraciones. Triple H, en cambio, sigue firme en que la excampeona de UFC volverá algún día.

Ronda Rousey arremete contra los fans de WWE

Ronda Rousey ofreció una entrevista a mediados de abril en la cual despotricó contra los fanáticos y aseguró que no iba a volver a WWE. “¿Para qué voy a regresar? ¿No pasar tiempo con mi familia para a cambio gastar mi tiempo y energía en un puñado de put... fans desagradecidos que no me aprecian?”, dijo en dicha ocasión.

Estas palabras hicieron que los hinchas la cuestionaran en las redes sociales, y hasta algunos luchadores la criticaron. Pese a ello, el ‘Juego’ manifestó en TMZ Sports que WWE desea contar con los servicios de la ‘Mujer más mala del planeta’, pero que quizás para ella este no sea el momento adecuado de retornar.

“Creo que Ronda en su vida personal puede pensar lo que quiera y la respeto. Pero lo que pasa con ella en particular es que realmente nunca sabes si lo que está diciendo es para atacar al negocio o provocar reacciones en los fanáticos que aman la lucha libre. Tendrías que preguntarle a ella los motivos. Me parece que, si quería llamar la atención de los demás, lo logró”, sostuvo.

Triple H sobre Ronda Rousey

“WWE quiere que Ronda vuelva, pero eso sucederá cuando ella esté lista. Voy a ser honesto: ella ha sido uno de las mejores talentos que ha trabajado con nosotros. Quiero decir, aprendió muy rápido, en muy poco tiempo se preparó para debutar en WrestleMania, en una lucha contra mí y Stephanie. Tenía a Kurt Angle como compañero, pero todos teníamos la misma presión de luchar ante 70.000 personas. Ella lo hizo y se lució”, añadió Triple H.

El ‘Asesino cerebral’ también recalcó que Rousey siempre se robaba el show en todos lados: “Nunca vi a nadie que se adaptara en tan poco tiempo. Solía pensar que Kurt era el único que podía hacerlo, pero Ronda lo hizo más rápido. Incluso cuando entrenaba, la corregías y ella decía ‘genial, lo tengo’ y lo repetía bien. Es una de las luchadoras más trabajadoras del negocio”.