Ricardo Gareca tomó la palabra

Ricardo Gareca rompió el silencio que guardaba en esta cuarentena, que cumple en nuestro país tras rechazar más de un vuelo humanitario de regreso a Argentina, para ser enfático con la realidad del fútbol y la sociedad peruana. El técnico de la selección nacional está muy pendiente de los procesos que se siguen para la reactivación de las actividades, por lo que pidió confianza en los futbolistas y todas las personas involucradas en este deporte.

“El fútbol debe darle garantía al gobierno para realizar entrenamientos y que en un periodo no muy lejano, corto, vuelva. Seguiremos acatando medidas, pero deben empezar a confiar en que la gente del fútbol está totalmente capacitada, son profesionales. Hablo en representación del fútbol, pero atrás de mí hay una gran cantidad de gente que ya no puede sostenerse. Se debe volver lo antes posible”, señaló el ‘Tigre’ a RPP, tras dejar en claro que lo que se requiere es que se apruebe cuanto antes el protocolo presentado por la Federación Peruana de Fútbol, y vuelva el fútbol.

“El gobierno dijo en junio, pero es importante que no sea el 30 de junio. Que sea la primera de junio, para que la primera semana de julio se reactive la liga. En Perú hay gente muy capacitada que puede otorgar soluciones y estar a la altura de esta situación. Esto no puede pasar de aprobación en aprobación”, acotó.

Clubes responsables

El estratega argentino se mostró preocupado por el estado físico de los jugadores con miras al reinicio de la Liga 1. “Las condiciones físicas se deterioran cada vez más. No es lo mismo entrenar en casa que en un campo de juego”, explicó, pero también hizo hincapié en que los clubes deberán acatar las medidas y demostrar responsabilidad. “Hay que estar a la altura del fútbol profesional, de la alta exigencia. Todos los clubes deben estar en el nivel de jugar en lo más alto, hay que estar a la altura, reunir determinados requisitos y, por supuesto, se tiene que exigir. Habrá protocolos y las instituciones los tienen que cumplir”.

El nuevo plan

El ‘Tigre’ también se pronunció sobre el estado de salud de Jefferson Farfán, positivo por Covid-19, y aseguró que existe la posibilidad de que más jugadores se contagien. “Farfán está bien. Es importante tener en cuenta que se van a contagiar los jugadores. Cuando comiencen a entrenar, se van a presentar estos inconvenientes y se tomarán las medidas correspondientes, pero no se puede parar todo”, señaló para luego referirse al inicio de las Eliminatorias Sudamericanas a Qatar 2022.

Cabe indicar que, según la información de Conmebol, el torneo se iniciará en setiembre u octubre. “Que no me escuchen a mí como un irresponsable. Digo, reuniendo todos los protocolos porque nadie quiere pasar sobre los protocolos, tenemos que estar preparados. Conmebol comenzará con eliminatorias, tenemos problemas con los aviones y con jugadores que no están en sus equipos, entonces si tenemos que jugar con jugadores del torneo local, vamos a hacerlo, pero hay que estar preparados. Es necesario anticiparse a la jugada”.

PUEDES VER Selección peruana: el posible once de Gareca con futbolistas de la Liga 1

Finalmente, Gareca dejó un mensaje sobre la vuelta del deporte en nuestro país. “El deporte es una manera de entretener a la gente y que el gobierno pueda trabajar en lo que tiene que trabajar”.

La solidaridad de Ricardo Gareca con los peruanos

El ‘Tigre’ aprovechó para enviarles su respaldo y solidaridad a las miles de personas que han perdido algún familiar a causa del coronavirus, asimismo habló sobre la realidad de nuestro país. “El peruano es muy trabajador. Habrá gente irresponsable, pero la mayoría tiene necesidades. ¿Quién se pone en el lugar de esa gente?, ¿cómo le dices que esté encerrada?

Hay gente que no tiene agua y les estamos exigiendo que se lave las manos. Ayudémoslo. Repartamos mascarillas. Hay gente irresponsable, pero hay gente que necesita y si no sale se muere de hambre. No tengo duda de que más allá de que esto es una tragedia, el peruano se va a levantar y va a salir de esto fortalecido”.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.