Andrés Wiese recordó cuando marcó a Jefferson Farfán

El actor Andrés Wiese ha mostrado diferentes facetas durante esta cuarentena, primero se dedicó a la repostería a inicios de la cuarentena y ahora decidió recordar su faceta futbolera en el club Germania, donde llegó a coincidir con el alcalde de La Victoria, George Forsyth, entre otros jugadores.

En una charla para una revista local, el recordado Nicolas De Las Casas confesó que se inició bajo los tres palos, su entrenador fue Victor ‘El chino’ Rivera quien lo ponía de suplente. Posteriormente pasó a la línea defensiva: "Un día, el entrenador nos aconseja jugar en un puesto en el que nunca hayamos estado y me puse de central. Comencé a disfrutar siendo líbero y luego jugando con dos centrales. Sé anticiparme, moverme y tengo dos gotitas de Puyol, porque si tengo que tirarme y romperme un diente, lo hago”.

“George Forsyth fue mi arquero. Hacía dupla con Renzo Revoredo cuando recién empezaba y Manuel Barreto era mi delantero. Recuerdo una sub 15 (por el club Germania) en la que me tocó marcar a Jefferson Farfán, muy difícil porque me ganaba en piques. Yo corría detrás de él, tratando de llegar, y Jefferson con la pelota dominada era más rápido que yo”, sostuvo.

Además indicó que su primer recuerdo relacionado con el fútbol proviene del Mundial Italia 90: “En el penal de Andreas Brehme, mi abuelita –a quien le encantaba el fútbol, como a toda mi familia– me dice que el alemán que marcó el gol del título se llamaba como yo (“Andreas” en alemán es “Andrés”) y era el número 3, el cual es mi dorsal cuando juego.”

Aparte de su etapa como jugador de fútbol, Wiese confesó que es hincha de Universitario de Deportes, gracias a su abuelo: "Era 1992, se jugaba un clásico y yo entraba al cuarto de mi abuelito. Justo anota la U, el gol fue de Juan Carlos Letelier. Mi abuelo me preguntó cuál quería que gane y le dije el que acaba de meter un gol”.