Argentina: niño pide consejo para jugar mejor al fútbol y famosos deportistas le contestan [VIDEO]

Un niño de nueve años se llevó la sorpresa de su vida tras pedir consejos para jugar mejor al fútbol. Felipe Rey grabó un video en donde solicitaba al mismo Lionel Messi que le diera unos tips para desempeñarse mejor en el balompié debido que sufría bullying en su escuela, sin imaginar que su pedido llegaría a oídos de varios futbolistas argentinos.

El pequeño Felipe grabó el video hace dos años; sin embargo, no obtuvo respuesta en su momento. Pero hace unos días, las imágenes se convirtieron en viral luego de su publicación en las redes sociales. El pedido conmovió a varios futbolistas que aceptaron respaldar al menor residente de la localidad de Villa Ventana (partido de Tornquist, Buenos Aires, Argentina) y estimularlo para que cumpla uno de sus más anhelados sueños: “jugar al fútbol como todo un profesional”.

En el video, Felipe le narra a la estrella del Barcelona que sufría de acoso escolar por su mal desempeño en las canchas deportivas. “Tengo amigos que me dicen que juego mejor que ellos, pero la verdad es que me atajan todo, les hago falta porque me doy cuenta que no juego bien y si podés quiero que me des una recomendación, ¿te parece? Chau, abrazos”, se escucha decir al pequeño en el video de las redes sociales.

Enzo Pérez (Captura: TN)

El pedido llegó a oídos de jugadores de equipos argentinos como Julio Buffarini, Enzo Pérez, o de militantes extranjeros entre ellos, Leandro Paredes y Sebastián Driussi. Expertos retirados del deporte más popular del mundo como Pablo Campodónico y Gaston Esmerado también quisieron poner su granito de arena para explicarle a Felipe las mejores tácticas en la cancha.

Leandro Paredes (Captura: TN)

Sebastián Driussi (Captura: TN)

El niño contó al canal deportivo Toda Pasión que sufría de bullying por su forma de jugar al fútbol. “Como me estaban haciendo bullying en la escuela por no jugar bien al fútbol quise mandarle un video para que me ayude, me dé consejos y mientras espero para ver si le llega el video encontré un puesto en la cancha que me gustó y creo que me sale bien, que es el de arquero”.

Pablo Campodónico (Captura: TN)

El pequeño dijo sentirse emocionado y muy agradecido por la respuesta de los jugadores argentinos. No obstante, aún está a la espera de que uno de sus mayores ídolos, Lionel Messi, haga eco a su pedido. “Espero que Leo me responda. Una vez él me mandó un banderín firmado que tengo colgado en mi pieza así que espero poder volver a hablar con él. Pensar en eso me emociona”, afirmó el niño.