WWE: Ember Moon revela que su carrera como luchadora habría llegado a su fin

WWE ha estado en la mirada del mundo durante estos tiempos de coronavirus, ya que nunca se detuvo y la lucha libre siguió en acción, solo que el show se viene haciendo desde el Performance Center de Orlando, Florida y sin presencia del público. Algunas superestrellas como Roman Reigns decidieron no participar por la pandemia y otra gran cantidad fue despedida.

Sin embargo, hay otros luchadores que esperan con ansias una oportunidad y esta época es la mejor para alcanzarla debido a que la empresa está probando distintos personajes y rivalidades. Ember Moon es una de esas candidatas, pero no se le ha visto en meses sobre el ring. El martes se confirmó que está lesionada.

WWE: Debut de Ember Moon en RAW

La competidora de 31 años no ha podido reeditar en el roster principal lo que hizo en NXT, donde fue campeona y precedió a Asuka. Moon ofreció este martes 19 una entrevista exclusiva en WWE Backstage y reveló entre lágrimas que podría retirarse definitivamente por la rotura del tendón de Aquiles sufrida en septiembre del año pasado.

La popular Ember llegó a WWE a fines del 2015 procedente del circuito independiente. “Sí, podría haber dicho, debería haber sido yo quien acabara con la racha de Asuka. Podría haber dicho, Bayley y yo en SummerSlam, ojalá hubiera hecho más. Cuando me acuerdo en esas cosas no puedo evitar pensar en mi lesión, porque me doy cuenta que puede terminar con mi carrera”, sostuvo.

PUEDES VER Medallista argentina en los Juegos Lima 2019 fue víctima de sexualización

La luchadora norteamericana indicó que está intentando recuperarse, pero todo no depende de ella solamente. “Estoy tratando de regresar de la lesión más difícil y es posible que no tenga la oportunidad para redimirme de todas las cosas que quería hacer y quiero hacer en mi futuro. Es muy difícil pensar y arrepentirme cuando trato de mirar hacia adelante”, añadió.

Ember Moon: Última aparición en WWE

“Sigo mirando hacia el futuro y empujando hacia adelante porque esto es lo que amo. Esta es mi pasión, esto es lo único que siempre he querido para mí. Y quiero esa oportunidad para ser mejor que nunca. Es muy difícil mirar hacia atrás. Realmente lo es. Espero tener más combates. Les demostraré que vale la pena redimir esos errores y esos lamentos. Solo pasará un tiempo antes de que lo haga”, concluyó.