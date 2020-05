COVID-19: Policía boxeador quiere recuperarse para volver a las calles de Arequipa

Jorge Jiménez Bustamante

Postrado en una cama del Centro de Atención y Aislamiento COVID-19 en Cerro Juli, el boxeador y miembro de la Policía Nacional del Perú, Christian Ticona Bobadilla, toma el aire que sus pulmones puedan para decir que está ansioso de volver a trabajar buscando dar tranquilidad a la población y hacer cumplir las normas establecidas por el Presidente de La República por esta inesperada Pandemia.

Dos veces dio positivo a COVID - 19. Le hicieron pruebas el 28 de abril y ayer. Estará aislado por lo menos dos semanas más. “La labor de la policía es para servir al pueblo y morir por el Perú. Quiero recuperarme para no contagiar a mis familiares, tengo miedo de eso. No me voy a rendir porque soy un efectivo que sabe cuál es su misión”, refiere el Sub Oficial de Tercera de la Unidad de Servicios Especiales (USE).

Como cientos de arequipeños se contagió en los mercados de la Av. Andrés Avelino Cáceres. Ticona cumplía la misión de separar a las personas a más de un metro de distancia, de que no haya dos o tres miembros de la familia juntos y que todos tengan su mascarilla puesta.

La inconciencia de los transeúntes y personas que trabajaban en los centros que hoy están clausurados lograron que el deportista de 27 años se enferme y sea uno más en la lista que, en Arequipa, ha pasado el número de mil.

“Felizmente hago deporte y por eso le estoy dando la lucha a la enfermedad. Todos debemos practicar alguna disciplina porque nos pone fuertes y aumentan nuestras defensas. Tengo fuerzas para luchar por mi vida y volver a las calles a trabajar lo más pronto posible”, comenta el policía con notoria dificultad para respirar.

La Cuarentena frustró la posibilidad de que Christian ingrese a las lides profesionales del boxeo. Con su entrenador Juan Carlos Valero viajaron a Bolivia y Chile para ganar varias peleas en la categoría ligero (60kg). Habían conseguido un importante patrocinador para sus gastos. “Estaba en un ascenso importante pero llegó esta Pandemia y solo queda esperar”, dijo “El Travieso”, apodo que le pusieron por sus movimientos rápidos y efectivos en el ring.

Ticona va a esperar con calma su recuperación. Está ansioso de ver otra vez a sus padres pero sabe que tiene que estar bien para no contagiarlos. Habla con su entrenador quien lo motiva para estar pronto en la “Bombonera” del estadio Melgar ganando una pelea. El valeroso policía envía un mensaje final. “Con fe, con fuerza y paciencia vamos a ganar. Acaten las disposiciones, háganlo por su familia. Hagan deporte. Médicos, enfermaras, policías vamos a seguir luchando sin bajar la guardia y le vamos a meter un knock out (golpe del triunfo) al COVID – 19”.