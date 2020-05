Rubert Quijada: “Alianza Lima tiene la mejor hinchada del país”

Alianza Lima es su segunda experiencia en el extranjero para Rubert Quijada. El defensa venezolano habló con La República sobre fútbol y la crisis que vive su país. La muerte rondó cerca a él en una manifestación contra el Gobierno de Maduro, una bala impactó en el compañero que se encontraba a su lado.

Su fichaje no fue un pedido expreso de Pablo Bengoechea, sin embargo, terminó siendo titular para el uruguayo. Aceptó venir al Perú con la misión de destacar para volver a ser convocado a su selección. El 2019 fue su mejor año, salió campeón con el Caracas FC y fue elegido el mejor jugador de la liga venezolana. El defensa central siente que en Lima sus compatriotas lo han reconocido más veces que en la capital de su país.

–Con 31 años encima, tu carrera prácticamente se ha enfocado en el fútbol venezolano. ¿Qué te impulsó para asumir el reto de dejar tu país y llegar a Alianza Lima?

Una de las cosas por la cual salí fueron las ganas de regresar a la selección de mi país. Siempre, cuando militas en el extranjero, tienes ventaja (para ser convocado). El proyecto de Alianza, los buenos refuerzos para afrontar este torneo (Liga 1) y la Copa Libertadores, sin duda, eso fue lo que me emocionó y sedujo para venir. Estoy a préstamo, y me gustaría seguir acá por todo lo que se siente, por todo el cariño que brinda y lo responsable que es la institución.

–Semanas atrás declaraste que Pablo Bengoechea te había dicho que “no te conocía”. ¿Cómo fue ese vínculo al llegar?

A Pablo (Bengoechea) lo conocí estando en Lima, por ahí tuvimos conversaciones bastante buenas. Él fue sincero, me dijo honestamente que no me conocía, no me había visto jugar. Yo le agradecí su sinceridad, pero con el pasar de los días, en los entrenamientos, me gané la confi anza de Pablo. Terminé siendo uno de los titulares centrales que prácticamente no varió en este inicio del arranque del torneo.

En la Noche Blanquiazul fuiste titular. ¿Qué sentiste cuando te nombraron en la ceremonia de presentación?

Sorprendido por la hinchada, lo bonito que estaba el ambiente, el estadio. Eso me va a quedar marcado como un recuerdo bastante agradable en mi carrera. He jugado en estadios donde no asisten muchísimas personas, pero lo que viví en la Noche Blanquiazul seguro que perdurará por mucho tiempo. Yo no sabía la pasión de los peruanos por el fútbol, es increíble. Alianza Lima tiene la mejor hinchada del país.

–¿Qué te ha dicho Mario Salas?

– El primer contacto que tuve con el profesor Salas me gustó y sorprendió porque no hablamos nada de fútbol. Simplemente se puso a disposición, preguntó cómo lo estábamos pasando, con nuestras familias, si hacía falta algo en casa, eso dice mucho de él como persona. Ya después hemos ido haciendo reuniones grupales, ha hecho demostración de su metodología de juego. Vamos por buen camino.

–¿Cuál crees que fue tu mejor etapa en el fútbol venezolano?

El torneo que pasó, 2019. Logramos salir campeones (con Caracas FC), hicimos una campaña bastante buena. Fui elegido como el mejor jugador del año siendo defensa, por eso recalco, siendo defensa tienes que mantener todo el año un buen nivel y creo que eso fue lo que hice y logré el objetivo.

–Acá, en Lima, y a nivel nacional, existe gran presencia de venezolanos. Cundo vas por la calle, ¿te reconocieron?, ¿qué te dijeron?

– Claro, en los taxis, los conserjes del edifi cio. Ni en Caracas me reconocían tanto como lo hacen acá en Lima. El cariño que me ha brindado la gente es bastante bonito y por eso siento que tengo la responsabilidad de rendir al máximo dentro de la cancha.

–¿Cuál es tu opinión sobre el Gobierno de Nicolás Maduro?

– En lo personal pienso que es una dictadura. Yo he salido a las protestas que se ven en la televisión. Fui testigo cuando un compañero de equipo fue víctima de un disparo de arma de fuego en una mano y la bala le quedó alojada en el muslo estando yo al lado de él en una manifestación. Sientes impotencia, rabia al saber que un grupo pequeño, pero con armas está destruyendo Venezuela, un país con tanta riqueza, hermoso, que lo tiene todo. Nosotros, los venezolanos, la estamos pasando mal en el tema político.

–¿El mandato de Maduro afectó tu carrera?

– Claro, sobre todo a los equipos de fútbol. Van muy pocas personas al estadio porque simplemente prefieren comprarse algo de comer y llevar algo a casa que pagar la entrada para ver un partido de fútbol. Soy testigo de que muchos venezolanos están acá trabajando, están acá llevando el pan para ponerlo a la mesa y darle de comer a su familia, eso me pone contento y es algo que agradezco a los peruanos por abrirle las puertas a muchos de mis compatriotas. También pido disculpas por todos esos venezolanos que han venido a hacer cosas malas acá en Perú.