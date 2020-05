Matip sobre la remontada ante el Barcelona: “Klopp nos hizo creer”

Liverpool logró una nueva Champions League de la mano de Jürgen Klopp. Uno de los momentos cúspides de la campaña fue la remontada ante el FC Barcelona en las semifinales. El duelo de vuelta estuvo lleno de emoción y Joel Matip lo recordó con un gran agradecimiento al técnico alemán.

“Nos hizo creer que teníamos una oportunidad y que de verdad podíamos crear algo para poder contarle a nuestros hijos en el futuro”, confesó Joel Matip para la página del Liverpool. Como se recuerda, el conjunto de la Premier League remontó un 3-0 en contra en Anfield ante el FC Barcelona para llegar a la final de la Champions League.

PUEDES VER ¡Oficial! La Bundesliga anunció la reanudación del torneo para el 16 de mayo

“Cada gol fue importante, pero marcar tan pronto nos dio más esperanza. Si hubiera mantenido la puerta a cero durante mucho tiempo nos hubiera enfriado, pero ese primer gol nos dio más confianza en que podíamos lograr algo”, afirmó el defensor del Liverpool.

“El ambiente era una locura incluso desde que entramos al estadio y aunque todo el mundo sabía el resultado de la ida y contra quién jugábamos", sostuvo el defensor, quien considera que ese momento es el más importante de su carrera.

PUEDES VER Hace un año, Liverpool sepultó al Barcelona con una remontada milagrosa e histórica

“Fue algo loco, no me lo podía creer. No sabía qué había pasado porque solo vi que puso la pelota dentro. Estaba un poco confuso, para ser sincero, pero unos segundos después todo el mundo estaba celebrándolo, así que me uní”, puntualizó Matip.