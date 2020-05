WWE RAW [Fox Sport 2 EN VIVO]: Sigue ONLINE la previa del Money in the Bank 2020

WWE RAW EN VIVO HOY lunes 4 de mayo desde nuevamente sin público desde el Performance Center de Orlando, Florida y a menos de una semana del Money in the Bank 2020. La transmisión va ONLINE GRATIS a partir de las 7.00 p.m. (hora peruana) por señal de Fox Sports 2. Las incidencias con fotos y videos serán a través La República Deportes.

Drew McIntyre tuvo un fuerte careo la semana pasada frente a Seth Rollins en el cual firmaron el contrato para su lucha en MITB. Esta noche, el campeón mundial se enfrentará a Murphy, quien volverá oficialmente a los cuadriláteros después de varias semanas ausentes, pero tendrá que estar atento porque el ‘Arquitecto’ podría aparecerse para ayudar al australiano.

Apollo Crews tuvo un feroz combate el lunes anterior ante Andrade por el título de Estados Unidos en el cual terminó lesionado y fue descartado para participar en Money in the Bank. WWE ha decidido hacer un Gaunlet Match para decidir quién ocupará su puesto el evento PPV de este domingo.

The Street Profits se medirán a The Viking Raiders en un duelo de parejas sin opción a los campeonatos. El resultado podría ser decisivo porque en caso ganen Erik e Ivar ganarían, una oportunidad oficial a los cinturones; por lo que se verían las caras en el ‘Dinero en el Banco’.

Becky Lynch sigue ausente desde hace algunas semanas y todo parece indicar que no defenderá el campeonato de RAW en Money in the Bank. Asuka, Shayna Baszler y Nia Jax protagonizarían un nuevo careo como antesala de lo que podría ocurrir el fin de semana. Aleister Black y Rey Mysterio también volverían a estar cara a cara, pero ahora sí lucharían.

A qué hora ver WWE RAW EN VIVO ONLINE

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 7.00 p.m.

Estados Unidos: 7.00 p.m. (ET) / 4.00 p.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 6.00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 8.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 9.00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 2.00 a.m. (Al día siguiente)

En qué canales ver WWE RAW EN VIVO ONLINE

Los canales dónde se podrá ver el WWE RAW EN VIVO son los siguientes:

FOX SPORTS 2 PERÚ

DirecTV Sports► 608 (SD) y 1608 (HD)

Movistar TV► 502 (SD) y 745 (HD)

Claro TV ► 62 (SD) y 518 (HD)

WWE RAW EN VIVO ONLINE

Estados Unidos: USA Network

FOX Sports Latinoamérica

WWE RAW EN VIVO: ¿Dónde se realizza el evento de WWE? | Mapa

El lugar donde se realizará WWE RAW es en el el Performance Center de WWE en la ciudad de Orlando, estado de Florida, Estados Unidos.

WWE RAW EN VIVO por Internet: ¿Dónde ver el evento de WWE?

