Jefferson Farfán reveló cuánto le pagaban por anotar goles en Alianza Lima [VIDEO]

Allá por 2001, un jovencito Jefferson Farfán debutaba ante Deportivo Wanka con la camiseta de Alianza Lima. Sin embargo, tuvieron que pasar varios partidos para que finalmente logre anotar su primer tanto. Fue en el año 2002, ante FBC Melgar en la ciudad de Arequipa. Desde entonces, la ‘Foquita’ no pararía hasta llegar al extranjero.

En ese entonces, cada que Farfán rompía las redes, se levantaba la camiseta y mostraba un polo con la marca deportiva Nazaro a modo de celebración. Era un hecho que el delantero de la selección nacional le hacía publicidad a esta firma, pero no se sabía, hasta ahora, el monto que recibía por hacerlo.

A través de una transmisión en vivo con Luis Advíncula, Jefferson Farfán recordó las épocas cuando defendía a Alianza Lima, además de contar cuánto le pagaban por anotar un gol y mostrar la marca. "300 soles por golcito. En esos tiempos que uno está ‘misio’”, reveló el delantero de la selección nacional durante la amena charla.

Tras esto, también contó que llegó a usar zapatillas de la misma marca. "En esos tiempos, no paré hasta Ancón, para una sesión de fotos. Me puse mis zapatillas, me puse el polo y el calzoncillo Nazaro”, reveló entre risas.

Mira aquí el video completo

Jefferson Farfán contó sobre pelea que tuvo después del partido del repechaje

"Una vez que salí a celebrar me metieron un ‘guantazo’ (puñete) por las puras. La gente me estaba saludando y agradeciendo por el Mundial, y mi luna estaba a la mitad, y de la nada siento que me desvían la mandíbula”, reveló Jefferson Farfán.