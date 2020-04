Árbitro de la final en Italia 90 arremete contra Maradona: “Como persona es despreciable”

Han pasado 30 años de la final de Italia 90 entre Alemania y Argentina en el Olímpico de Roma. Sin embargo, es un encuentro que sigue dando que hablar por el polémico arbitraje del mexicano Edgardo Codesal. Diego Armando Maradona, quien llegó a dicho cotejo como una de las figuras, no pudo celebrar y en más de una ocasión se ha referido al hombre de negro como uno de los culpables.

Maradona reveló que fue un duro golpe el haber perdido aquella final con la ‘albiceleste’ y aseguró que el juez mexicano formaba parte de un complot orquestado por la FIFA en su contra.

Argentina eliminó en semifinales al anfitrión, lo cual generó que los italianos apoyen al combinado alemán, que llegaba como favorito para llevarse la Copa del Mundo. El respaldo fue tal, que incluso pifearon el himno argentino, lo cual desató la cólera de Diego, que no dudo en responder de forma airada la acción. Hecho que fue recordado por Codesal.

“Si yo hubiese aplicado el reglamento, debí haberlo expulsado ante del partido por el insulto que le hace a todo el estadio. Traté de calmarlo y de explicarle lo que estábamos jugando. Es uno de los mejores jugadores del mundo y no lo supo entender”, señaló el hombre de negro a radio 100 de Uruguay.

“Cuando expulso a Monzón viene a gritarme que él sabía del robo armado por la FIFA, ahí también podría haberlo expulsado. Siempre contemplé lo que era como futbolista, pero como persona es de los peor que conocí en mi vida”, agregó.

Codesal resaltó las cualidades de Diego Armando Maradona en el campo, asegurando que es un verdadero líder, incluso recordó una anécdota que le dejó bien marcado lo que significaba el 'Pelusa’ para la selección de Argentina.

“Era un líder total, transmitía todo dentro del campo. Como jugador, todos mis respetos y admiración. Vi cosas increíbles por parte de él. En 1990, contra Rusia, Argentina no salía al campo y los jueces me apuraban y la FIFA también. Voy al vestuario y le digo a Bilardo que debían salir para evitar la multa. Me responde que no sabía si salían porque estaban esperando a Diego, que no sabía si iba a jugar. Lo veo al fondo a Maradona y tenía el tobillo como una pelota y piden vendarlo a 90 grados, con la pierna extendida. Salió al complemento y fue el mejor de la cancha. Como jugador un crack, como persona, despreciable”, concluyó.