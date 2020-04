Adebayor durante crisis por la COVID-19: “No dono. Hago y como lo que quiero”

En este difícil presente que vive el ser humano por la pandemia del coronavirus, muchos deportistas de élite se han organizado para ayudar a las personas que más están sufriendo por esta enfermedad. No obstante, Emmanuel Adebayor se diferenció del resto al anunciar que no hace ningún donativo.

El actual delantero del Olimpia de Paraguay viene realizando la cuarentena en Lomé, capital de Togo. Y para llegar a su ciudad natal tuvo que hacer escalas en Francia y Benín, quedando aislado por 14 días en uno de ellos.

Cuando llegó a su país, el exfutbolista del Manchester City, Arsenal y Real Madrid aseguró que algunos de sus compatriotas lo acusaban de haber llevado el coronavirus (COVID-19) a Lomé.

“Algunos piensan que fui yo el que introduje el virus en Lomé. Es muy desafortunado, pero este país es así. Pueden compararme con Drogba, pueden compararme con Eto’o, pero desafortunadamente yo no soy ellos. Soy Emmanuel Sheyi Adebayor y siempre haré lo que quiera”, dijo el atacante de africano de 36 años.

Emmanuel Adebayor se fue de Paraguay para pasar la cuarentena en Togo con su familia.

Adebayor no colabora durante la época del coronavirus

Finalmente, durante la charla con el diario AS, Emmanuel Adebayor resaltó lo siguiente: “Para aquellos de ustedes que dicen que no dono, déjenme ser muy claro, no dono (sic). Es muy simple. Hago lo que quiero y como lo que quiero. Después, habrá personas que me criticarán por el hecho de que no hice una donación en Lomé”.