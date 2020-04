Fabio Fognini sobre regreso de la Serie A: “Están locos, solo persiguen sus negocios”

El tenista italiano Fabio Fognini fue categórico al ser consultado por el regreso del fútbol en su país. El número 11 del ranking de la ATP tildó de ‘locos’ a los dirigentes que piensan en la vuelta de la Serie A, cuando la situación en Italia es crítica por el coronavirus.

“Para mí, están locos. Murieron miles de personas y ellos piensan en el fútbol. Bromean con la salud de la gente, solo persiguen sus negocios. ¿Qué sentido tiene reanudar la competición sin espectadores? ¿Qué sentido tiene ver un estadio San Siro vacío? No existe, no puede ser”, indicó en entrevista al diario italiano Corriere della Sera.

Con respecto al regreso del tenis y su retorno a las competiciones, Fognini se mantuvo en la misma línea, asegurando que ya no se jugará más en lo que queda del 2020 y no volverá a las canchas hasta que se sienta “110 por ciento seguro”.

"Yo tengo mi idea. En 2020 ya no se jugará más. ¿Cómo puede un director de un torneo asumir la responsabilidad por la salud de los jugadores, cuerpo técnico, medios, espectadores?", señaló.

“Hasta que no esté seguro al 110 por ciento no me voy a mover. ¿Perderé dinero y puntos para el ranking? No pasa nada. En este momento me cuesta pensar en cuándo volveremos a competir. Soy honesto. No sé si volveré a Asia. Ni siquiera habría ido a los Juegos de Tokio. Mi miedo más grande no es contagiarme, sino contagiar yo a los demás. Ya no estoy solo, soy un padre y un marido”, añadió.