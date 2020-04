The Undertaker y AJ Styles, protagonistas de graciosos memes en la parte 1 de WrestleMania 36

Este sábado 4 de abril se llevó a cabo la parte 1 de WrestleMania 36, en donde se pudo apreciar nueve combates de las cuales cinco fueron por un campeonato en juego. Si bien el magno evento de la WWE culminará este domingo, los fans ya han subido a las redes sociales hilarantes memes.

Los luchadores que protagonizaron la mayoría de los memes fueron The Undertaker y AJ Styles, quienes dieron una espectacular lucha en un cementerio. Finalmente, el Hombre Muerto demostró por qué WrestleMania es su evento favorito enterrando al Fenomenal con su personaje ‘American Badass’.

PUEDES VER Los 10 luchadores mejores pagados del 2020 en la WWE

El Performance Center —ubicado en Orlando, Florida—, sede de WrestleMania 36, también fue parte de los graciosos memes, ya que debido a la pandemia por el coronavirus se tuvo que grabar sin público.

Recordemos que la parte 2 de la edición 36 de la Vitrina de los Inmortales de WWE será este domingo 5 de abril a las 6:00 p. m. (horario peruano) —el kickoff empezará una hora antes— y veremos combates como la de Brock Lesnar vs. Drew McIntyre, Edge vs. Randy Orton, John Cena vs. The Fiend Bray Wyatt, etc.

PUEDES VER Kevin Owens sorprende en WWE WrestleMania 36 con mortal movimiento sobre Seth Rollins

Resultados de WWE WrestleMania 26