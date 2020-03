WWE: WrestleMania 36 en problemas ante un posible contagio de coronavirus entre luchadores

WWE emitirá el próximo fin de semana un WrestleMania 36 muy especial debido a que no será en vivo, ya que para evitar su cancelación se decidió grabar los combates a causa del avance del coronavirus en Estados Unidos. Sin embargo, los problemas no paran debido a que ya existen algunos luchadores que no participarán.

Las superestrellas que estarán ausente en la ‘Vitrina de los Inmortales’ son hasta ahora: The Miz, Andrade, Buddy Murphy y Roman Reigns, siendo este último el rival de Goldberg por el título universal de la WWE y candidato a ser el evento principal de unas de las noches. Esta situación ha puesto en aprietos a la empresa de lucha libre.

Hace unos días salió a la luz que Vince McMahon era la única persona de toda la empresa que quería que WrestleMania 36 se hiciera sí o sí a pesar de que actualmente el país norteamericano es el epicentro del COVID-19 y cuenta con más de 100 000 casos de afectados.

En las últimas horas medios locales han reportado que existe un gran temor en los vestuarios de la WWE ante las amplias posibilidades del contagio de la pandemia entre superestrellas, pues algunas de los mencionados anteriormente han sido descartadas del evento PPV por tener síntomas de aquel mal.

Uno de los casos más llamativos ha sido el de The Miz, quien estaba programado para enfrentar junto a su compañero John Morrison a The New Day y a Los Usos por los campeonatos en parejas, lucha que se confirmó el pasado viernes en SmackDown. Sin embargo, esta pelea ya se habría grabado dado que se filtraron fotos de él junto a otros colegas en el Performance Center.

Stephanie McMahon manifestó que la WWE ha tomado las medidas necesarias para evitar el contagio del coronavirus y así el show siga adelante, pero recalcó que son insuficientes debido al reciente aumento de casos en la nación americana.

“Hacemos pruebas y exámenes exhaustivos cuando se ingresa a las instalaciones, independientemente de si eres un talento, un miembro del staff o cualquier otra persona. Nuestros médicos toman la temperatura y si es superior a 100.4ºF (38ºC), automáticamente se le pedirá que abandone el lugar", indicó.