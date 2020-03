“¿Aló, con el Undertaker?”: la historia de cómo nació el legendario personaje de la WWE [VIDEO]

El martes de 24 de marzo, The Undertaker, leyenda absoluta de la WWE, cumplió 55 años, de los cuales 30 se dedicó a encarnar al personaje que encandiló a miles de fanáticos de la lucha libre al rededor del mundo.

Pero, ¿cómo es que Mark Calaway pasó a llamarse The Undertaker? El luchador contó la graciosa anécdota en el primer episodio de Broken Skulls, el programa de entrevistas que conduce Stone Cold Steve Austin para el WWE Network.

Luego de tener un paso poco memorable por WCW, Mark Calaway se reunió en 1990 con Vince McMahon, quien le ofreció trabajo. Sin embargo, el luchador oriundo de Texas sabía que en WWF (nombre de WWE en ese entonces) le iban a dar un personaje nuevo, pero no sabía de qué.

"Entonces yo comienzo a ver lo que estaban haciendo tras vestidores y vi un huevo gigante. Es ahí que mi mente comenzó a cavilar. ¡Oh no, me van a convertir en 'El hombre huevo', mi mente comenzó a dar tantas vueltas que ya me imaginaba con la cabeza y las cejas afeitadas, me estaba preparando mentalmente para ser 'El hombre huevo'", señaló.

El huevo al que hace referencia The Undertaker es el que usaron para el debut del Gobbledy Gooker —que se trataba de Héctor Guerrero (hermano de Eddie Guerrero) en un disfraz de pavo gigante—, un personaje que no gozó de la popularidad del público y no duró mucho.

"Estaba en mi casa y recibo una llamada telefónica, contesto y escucho la voz de Vince McMahon, o al menos quien yo pensé que era él, y me dicen ‘¿Aló, con el Undertaker?’, ahí comienzo a pensar ‘Undertaker suena mejor que El hombre huevo’. ‘Sí habla el Undertaker’”, relató.

A partir de ese momento, Mark Calaway comenzó a trabajar con Vince McMahon en la creación del personaje que le daría fama mundial y una carrera de 30 años que aún se mantiene. The Undertaker enfrentará a AJ Styles en Wrestlemania 36, el evento que será transmitido este sábado 4 y domingo 5 de abril.