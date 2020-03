Julen Lopetegui criticó al gobierno español por la crisis sanitaria de coronavirus

La pandemia del coronavirus se expandió por todo el mundo con más de 360 000 casos y 15 000 muertos. España es el cuarto país con más contagiados y el segundo de Europa, con más de 33 000, de los cuales 2205 han fallecido, según la última actualización del Gobierno.

Por esto, el presidente Pedro Sánchez mandó un mensaje a la nación y aseguró que se vendrán días muy duros. Sin embargo, el mandatario también ha recibido cientos de críticas por la desorganización para combatir la propagación del COVID-19.

Uno de ellos ha sido Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla y exDT de la selección, quien se mostró indignado por la falta de prevención contra el coronavirus.

“No sé porqué razón no se intuía que en España no podía pasar esto cuando estaba pasando en Italia. No sé porqué no fuimos previsores en este aspecto. El fútbol tomó las decisiones que tenía que tomar. Seguramente antes que el resto. El escenario lo exigía. Ahora el fútbol está en un escenario secundario. Lo importante ahora es la salud de todos”, dijo Lopetegui.

“De los mayores que sacaron este país de la posguerra y que muchos están muriendo de manera increíble. Me parece una ingratitud tremenda decir que es un virus que solo afecta a los mayores. Se ha muerto gente que conozco y tengo mucho cariño en Madrid, hay gente en riesgo. Estamos un poco tristes y preocupados. Pero las responsabilidades ya se buscarán”, agregó.

Finalmente, Lopetegui fue consultado sobre las posibles fechas para la reanudación de los partidos de la Liga Santander y aseguró que no se puede tener alguna certeza tras el brote del coronavirus. “No sé si volverá la temporada. Sí se me hace extraño escuchar plazos. Entiendo las consecuencias económicas de no acabar una temporada y tendrá consecuencias en nuestra situación. Tendremos que dar ejemplo y no ponernos de perfil”, concluyó.