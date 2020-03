Presidente de la Liga MX dio positivo a coronavirus

El presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, comunicó que dio positivo en el examen de coronavirus.

“Deseo comunicar a ustedes que después de realizarme los estudios pertinentes sobre COVID-19 he resultado positivo. Hasta el momento, pese a las pruebas realizadas, no presento síntomas graves y permaneceré en cuarentena como me indican las autoridades de la Secretaría de Salud”, indicó en un comunicado de prensa.

Con el de Bonilla, ya son dos casos confirmados en la Liga MX. El primero fue el presidente del club Atlético de San Luis, Alberto Marrero, quien también dio positivo al virus COVID-19.