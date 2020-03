Neymar no podría regresar a Francia tras ‘fugarse’ a Brasil debido al coronavirus

El miércoles 18 de marzo Neymar viajó de Francia a Brasil, acompañando a su familia en plena crisis por el coronavirus. Sin embargo, el Presidente Emmanuel Macrón había decretado un estado de alarma en el país galo, en el que nadie podía salir ni entrar.

El delantero no habrá sido el único en dejar Francia. El defensor Thiago Silva también dejó el viejo continente y habría arribado a su país natal, según la prensa brasilera. Esta decisión le costaría un serio problema al jugador del París Saint-Germain, quien no podría regresar a Europa.

El diario AS de España sostuvo que Neymar no cuenta con pasaporte europeo, lo que le podría impedir su regreso a Francia debido al coronavirus. En su defensa, el futbolista puede alegar que nadie de la directiva del club parisino les negó la salida de tierras francesas. La recomendación fue aislarse y mantenerse en forma para cuando se reanude la Ligue 1, por lo su decisión de viajar a Brasil no podría ser tan grave.

París Saint-Germain en cuarentena

Como medida de prevención del coronavirus, el PSG le mandó una rigurosa rutina de entrenamiento a todos los futbolistas para que se mantengan en forma durante estos días. ¿En qué consiste? Ocho minutos de calentamiento, 10 minutos de levantamiento de pesas, 40 minutos de trabajo de cardio, 5 de sprint y otros 5 minutos de estiramiento.