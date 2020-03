Jeickson Reyes, jugador del Binacional: “Las burlas duelen pero no somos débiles”

Jorge Jiménez

En lo primero que pensó Jeickson Reyes cuando acabó el partido ante River fue en su familia y las personas que confiaron en que Binacional logre un buen resultado. “Sé que mi familia y las de mis compañeros han sufrido por la burlas de esos que esperaban un mal resultado. A los nuestros hay que pedirles disculpas y prometerles que vamos a estar de pie siempre para competir”.

Han pasado varios días desde que se obtuvo el mal resultado en la Copa Libertadores. Hoy los jugadores de Binacional piensan con cabeza fría. Reyes reconoce que fue una noche fatal, para el olvido, pero también sabe que no son el único equipo al que le pasó.

“A la larga tenemos que recuperarnos y estar bien de la cabeza”.

Refugiado en el calor de hogar, el mejor lateral del torneo 2019 tiene ansias de volver a jugar con River y no por un tema de revancha, sino porque quiere aprovechar la oportunidad que le da Dios. “Por eso el fútbol es maravilloso. No sé si les ganemos. Lo cierto es que vamos a dejar todo por un mejor resultado, estamos en la capacidad porque somos un gran equipo. Lo de Argentina fue una casualidad”, asegura el futbolista.

No puede describir lo mal que estuvo el camerino luego del 8-0. No hay palabras para explicar tanta tristeza. Sin embargo, hubo una voz que trató de llevarles consuelo. El presidente del club tuvo palabras de aliento y respaldo. “Eso fue importante, tenemos una deuda con nosotros mismos, con el club, nuestra familia y la gente de Juliaca. Siento que estamos en la capacidad de reivindicarnos”, apuntó Reyes.

El futuro de la Liga 1 es incierto. Los partidos se han suspendido y como va la pandemia del coronavirus, no se sabe si habrá reinicio o no en abril. “Si trabajamos en estos días será ideal reconocer errores para no cometerlos más. La para del torneo nos hace bien para mejorar en todo aspecto, estamos en los primeros lugares de la Liga 1”.

Sobre la actualidad del equipo, Reyes contó a La República: “No sentimos duda entre nosotros, no nos miramos con desconfianza, nos vemos con ganas de hacer bien las cosas y un resultado no nos va a cambiar, sino nos va a enseñar a cometer menos errores”.

Finalmente dijo: “Dolió que mucha gente haya esperado ese resultado para burlarse y decir que ganamos solo por la altura de Juliaca y que no estamos al nivel de los equipos de Lima. No nos sentimos débiles ante nadie”.