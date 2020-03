‘Puma’ Carranza sobre Alianza Lima: “Ellos abandonaron un clásico”

Pasan los días y se va acortando la distancia para vivir el primer clásico del fútbol peruano de este 2020. Universitario de Deportes será local en esta ocasión y espera retomar la senda del triunfo ante Alianza Lima. En la antesala de este partido, José Luis ‘Puma’ Carranza, con varias batallas encima, dejó una frase que comienza a calentar el duelo de este domingo.

El ídolo crema, con 61 clásicos en su haber, fue consultado sobre qué duelo ante Alianza Lima recordaba más. El exjugador hizo memoria y reveló cuál es favorito; asimismo, contó cómo se vive la fiesta antes y durante este tipo de partidos.

“Todos, pero sobre todo cuando ellos abandonaron un clásico (3 de agosto de 1988). Para mí han sido excepcionales. Es vivir una fiesta. Todos han sido especiales, porque he estado ahí, en el campo me he desarrollado lo mejor que pude. Cuando el estadio está lleno es un plus más se vive de otra manera. La prensa está ahí, ya no vienen dos o tres, sino miles. Eso es lo bonito”, dijo para El Bocón.

“Es el único clásico del país. Uno se prepara de la mejor manera. Quieres ponerte tus chimpunes nuevecitos, tu mejor corte de pelo, es una fiesta única. Es un juego donde cada uno defiende su club, como debe ser”, manifestó el ‘22’.

¿Cuándo se juega el clásico peruano?

El duelo entre Universitario y Alianza Lima se disputará este domingo 8 de marzo desde las 3:30 p. m. en el estadio Monumental. Este cotejo es correspondiente a la fecha 6 del Torneo Apertura 2020.