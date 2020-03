[EN DIRECTO] Mirandés vs Real Sociedad EN VIVO: por las semifinales de la Copa del Rey 2020

Mirandés vs Real Sociedad EN VIVO | EN DIRECTO ONLINE | LIVE STREAMING se enfrentan en el partido de vuelta por la Copa del Rey en el estadio Municipal de Anduva para definir a uno de los finalistas del torneo. El partido será este miércoles 4 de marzo a las 15:00 p.m. (hora peruana) y a las 21:00 p.m. (hora española) vía Directv Sports.

Si quieres conocer todos los detalles de la previa, las alineaciones, los incidentes del partido y los goles, sigue el minuto a minuto a través de La República Deportes del partido de la Copa del Rey.

Mirandés vs Real Sociedad: la previa del partido por la Copa del Rey

Mirandés y Real Sociedad se enfrentan en el partido de vuelta por la semifinal de la Copa del Rey para definir al primer finalista del certamen. El partido empezará a las 15:00 p.m. (hora de Perú) y a las 21:00 (hora de España) en el Estadio Municipal de Anduva de Miranda del Ebro.

En el primer partido disputado en Anoeta, el conjunto vasco logró sacar una victoria por un marcador de 2-1 gracias a la anotaciones de Mikel Oyarzabal y de Martin Odegaard, mientras que la visita descontaría con el tanto de Matheus Aias Barrozo Rodrigues. El conjunto dirigido por Imanol Alguacil sabe que la ventaja es muy mínima y que su equipo deberá realizar un partido inteligente desde lo táctico si es que quiere clasificar a la final de la Copa del Rey.

Para este duelo, el conjunto del País Vasco llega con buen presente: marcha sexto en LaLiga Santander con 43 puntos, ubicado en zona de clasificación a torneos internacionales y acumular tres victorias consecutivas. Del mismo modo, en la presente Copa del Rey se mantiene invicto con seis triunfos y está a un paso de clasificar a la Real Sociedad a la final que se disputará en Sevilla, algo que podría darse luego de más de tres décadas. “Tenemos una oportunidad única, no sabemos cuando tendremos otra, esta es la que nos hemos ganado y queremos estar en la final”, dijo Imanol Alguacil en conferencia de prensa. Entre sus logros más destacados en el está el haber eliminado al Real Madrid en los cuartos de final.

Asimismo, el entrenador de la Real Sociedad manifestó en conferencia de prensa que cree que su equipo deberá anotar un par de goles: “Cogiendo nuestros números y los suyos, parece claro que somos favoritos, pero mañana es un partido diferente y tenemos claro que debemos ganar el para llegar a la final. Vamos con ese objetivo y, además, no va a ser suficiente con un gol, vamos a tener que hacer, por lo menos, dos goles, pero estoy tranquilo porque ya lo hemos hecho fuera de casa.”

Mientras tanto, en la zona del Mirandés, son conscientes de que también cuentan con una oportunidad de oro ya que serían el primer equipo de la segunda división de España en clasificar a la final de la Copa del Rey desde el año 1980, fecha en que el Real Madrid Castilla llegó hasta esa etapa eliminando a la Real Sociedad.

Si bien en el torneo de LaLiga SmartBank están en el puesto 11 con 39 puntos, lejos de la zona de ascenso a la primera división, el humilde equipo de Burgos podría realizar una hazaña histórica y su entrenador Andoni Iraola ve con mucha ilusión este momento que viene viviendo con el club. El DT anteriormente ya jugó una semifinal con el Mirandés en su etapa como jugador en el año 2012, y espera que ahora tenga un final feliz el día de mañana. " Nunca me iba a imaginar algo así. He tenido la suerte y sobre todo un grupo de jugadores que han permitido que disfrute de otra semifinal de la Copa del Rey. Estoy agradecido a ellos que son los verdaderos protagonistas y los que se dejan la piel en la campo.", dijo el técnico en una entrevista para Marca.

Del mismo modo, Andoni Iraola se mostró convencido que su equipo no es el favorito de la llave, pese a que llegan con opciones para el partido de vuelta. Sabe que a sus dirigidos convierten goles con facilidad, pero cree que si realizan un partido al igual que tuvieron en San Sebastián, las chances de clasificar estarán intactas. “Lo dije antes de la ida y lo sigo pensando. Si alguna ventaja tenemos nosotros respecto a los otros tres semifinalistas es que no tenemos ninguna presión.”, dijo del Mirandés.

Mirandés vs Real Sociedad: posibles alineaciones del partido por la Copa del Rey

Mirandés: Limones; Kijera, Sergio, Odei, Álvaro Rey, Merquelanz, Malsa, González, Guridi, A. Sánchez y Matheus.

Real Sociedad: Remiro; Zaldua, Zubeldia, Elustondo, Portu, Mikel Merino, Oyarzabal, Isak, Monreal, Odegaard y Le Normand.

Todos a Miranda de Ebro.



AUPA REAL!!! 💙#AurreraReala pic.twitter.com/YFjMDBxUZP — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) March 3, 2020

Mirandés vs Real Sociedad: canales del partido por la Copa del Rey

- Argentina DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

- Bolivia Tigo Sports Bolivia

- Brasil Watch ESPN Brasil, ESPN no Brasil

- Chile DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

- China PPTV Sport China

- Colombia DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

- Costa Rica Sky HD

- República Dominicana Sky HD

- Ecuador DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

- El Salvador Sky HD

- Guatemala Sky HD

- Honduras Sky HD

- México Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

- Nicaragua Sky HD

- Panamá Sky HD

- Perú DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Perú

- Puerto Rico DIRECTV Sports Puerto Rico

- España DAZN, Cuatro

- Estados Unidos ESPN+

- Uruguay DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

- Venezuela DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

Mirandés vs Real Sociedad: horarios del partido por la Copa del Rey

- Argentina: 17:00 p.m.

- Bolivia: 16:00 p.m.

- Brasil: 17:00 p.m.

- Chile: 17:00 p.m.

- Uruguay: 17:00 p.m.

- Perú: 15:00 p.m.

- España: 21:00 p.m.

- México: 14:00 p.m.

Mirandés vs Real Sociedad: ¿cómo llegar al estadio Municipal de Anduva?