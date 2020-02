Sporting Cristal vs. Sport Huancayo EN VIVO: fecha, canal y hora para ver el partido por la Liga 1 Movistar

Sporting Cristal vs. Sport Huancayo EN VIVO vía GOL PERU | Los ‘Celeses’ recibirán al ‘Rojo Matador’ HOY sábado 21 por la fecha 4 del Torneo Apertura 2020 de la Liga 1 Movistar en el estadio Alberto Gallardo desde las 11:00 am (horario peruano) con transmisión de GOL PERU y Movistar Play.

Sporting Cristal vs. Sport Huancayo EN VIVO podrás seguirlo también a través de La República Deportes, donde se hará una transmisión única con el minuto a minuto del encuentro, todas las incidencias y goles del encuentro.

Sporting Cristal vs. Sport Huancayo EN VIVO: antesala del partido por la Liga 1

Sporting Cristal viene pasando un terrible momento. A su pronta eliminación de la Copa Libertadores, a manos de Barcelona SC, se le suma la destitución de su anterior técnico, Manuel Barreto. Frente a Sport Huancayo, estará Jorge Soto como entrenador interino.

En lo que va del Torneo Apertura, el conjunto celestes apenas sumaron 3 puntos producto de una victoria (Cusco FC) y dos derrotas (UTC y Melgar), por lo que intentarán lavarse la cara ante el ‘Rojo Matador’ en su estadio y ante su gente. El marco perfecto para salir de esta pequeña crisis.

Otro de los puntos a mejorar en el club bajopontino son las constantes expulsiones que viene sufriendo. Por ejemplo, en la primera fecha ante UTC sufrió la baja de dos jugadores, Cabello y Revoredo, mientras que ante Melgar, en Arequipa, Omar Merlo vio la tarjeta roja.

Por otro lado, Sport Huancayo buscará dar el golpe. Con apenas 4 unidades (uno más que Sporting Cristal), se ubican en el puesto 11 y está cerca de los primeros puestos, por lo que no intentarán guardase nada en este encuentro.

El ‘Rojo Matador’ arrancó el Torneo Apertura con una victoria ante Atlético Grau (1-0), cayó en la segunda frente a Universitario de Deportes (2-1) y empató de local ante Deportivo Municipal (1-1), por lo que ante Cristal buscarán recuperar los puntos que perdieron en la Incontrastable.

Sporting Cristal vs. Sport Huancayo EN VIVO: ¿A qué hora ver el partido por la Liga 1?

Si no deseas perderte el Sporting Cristal vs. Sport Huancayo EN VIVO por la fecha 4 del Torneo Apertura 2020 de la Liga 1 Movistar, deberás seguir la transmisión desde las 11:00 am (hora en Perú). A continuación te dejamos los horarios según los países:

Sporting Cristal vs. Sport Huancayo EN VIVO: ¿En qué canal de transmisión ver el partido por la Liga 1?

Para seguir la transmisión del minuto a minuto del Sporting Cristal vs. Sport Huancayo EN VIVO por el Torneo Apertura 2020 de la Liga 1 Movistar, si es que estás en Perú, deberás sintonizar los siguientes programas: Gol Perú EN VIVO, Gol TV, Movistar Play.

Sporting Cristal vs. Sport Huancayo EN VIVO: dónde ver ONLINE GRATIS el partido por la Liga 1

Si es que no puedes sintonizar ninguno de estos canales, no te preocupes que en La República Deportes se hará una transmisión del Sporting Cristal vs. Sport Huancayo EN VIVO con el minuto a minuto, todas las incidencias, goles, tarjetas amarillas, rojas y más.

Sporting Cristal vs. Sport Huancayo EN VIVO: últimos enfrentamientos por la Liga 1

Sporting Cristal

- FBC Melgar 1-0 Sporting cristal | Fecha 3 Liga 1 Movistar

- Sporting Cristal 3-2 Cusco FC | Fecha 2 Liga 1 Movistar

- UTC 2-1 Sporting Cristal | Fecha 1 Liga 1 Movistar

Sport Huancayo

- Sport Huancayo 1-1 Deportivo Municipal | Fecha 3 Liga 1 Movistar

- Universitario de Deportes 2-1 Sport Huancayo | Fecha 2 Liga 1 Movistar

- Sport Huancayo 1-0 Atlético Grau | Fecha 1 Liga 1 Movistar