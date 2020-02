Alianza Lima: 119 años de historia

Las viejas calles de Cotabambas fueron testigos de los primeros gritos de gol. En sus paredes albergaron la pasión de un equipo que se ganó el corazón de miles de fanáticos. Dicen que Alianza Lima es el Perú, que en su juego renace la picardía del balompié nacional, en la elegancia de su camiseta brilla la semblanza de un equipo con historia y grandeza. Hoy La Victoria está de fiesta, hoy el pueblo blanquiazul se alista para celebrar 119 años de vida institucional.

Son 23 estrellas que iluminan su firmamento. Alianza nació el 15 de febrero de 1901 en el cercado de Lima, pero adoptó el barrio de Matute como su hogar. Alejandro Villanueva es el más grande referente del club, pues ‘Manguera’ fue importante para formar la identidad de los íntimos.

Pero si de ídolos hablamos, es imposible no mencionar al ‘Nene’ Cubillas, aquel jugador que regresó del retiro para apoyar al equipo de sus amores en la etapa más crucial. Sus goles aún se escuchan en el recinto victoriano, los hinchas octogenarios cuentan con emoción las hazañas de aquel jugador que deslumbró en los mundiales y nació en Alianza Lima.

Con el pasar de los años, diversos jugadores desfilaron por el club. Algunos se ganaron el respeto de los hinchas, tales como César Cueto, Perico León, Claudio Pizarro, Jefferson Farfán, Paolo Guerrero y Waldir Sáenz.

Por amor a los colores

“No puede ser blanquiazul aquel que no haya llorado, aquel que no haya sufrido”, es una frase que refleja el sentimiento de los hinchas de Alianza Lima.

El 8 de diciembre de 1987 es un día que quedará en el recuerdo. El plantel de Alianza Lima, que venía de vencer 1 a 0 a Deportivo Pucallpa con gol de Carlos Bustamante, cayó al mar de Ventanilla. La tragedia del Fokker F-27.

Un duro golpe que unió a la familia blanquiazul y demostró que en la unión se hacen fuertes porque a lo largo del tiempo el hincha íntimo demostró que no abandona a su equipo por más que el resultado no sonría, claro ejemplo de ello fue la racha de 18 años sin ganar un título. Ellos están por el amor a la camiseta.

En la actualidad, el equipo que dirige Pablo Bengoechea ilusiona a sus fanáticos. El objetivo es llegar lo más lejos posible en la Copa Libertadores y en la Liga 1. Precisamente hoy los fanáticos tienen una cita en Matute, a las 8:00 p.m., cuando los íntimos reciban en Matute a Atlético Grau por la tercera fecha de la Liga 1.

“Alianza Lima es el Perú”

César Cueto - Exfutbolista

A los doce años llegué al club para la categoría inferiores. Compartí grandes momentos con jugadores emblemáticos del Perú. Estoy agradecido con los hinchas por hacerme sentir parte de la historia de Alianza. Solo les pido que sigan alentando con mucha pasión, sin violencia. Siempre trato de retribuir el cariño que me brindan. Los jugadores van pasando, pero ellos hacen que permanezcan en la historia. Alianza es el equipo del pueblo. Estoy agradecido por todo lo que Dios me ha dado. Tenemos un buen plantel, este torneo recién empieza y estoy seguro de que nos vamos a recuperar. Aún queda mucho camino por recorrer”.

“Soy hincha de Alianza Lima”

Hugo ‘Cholo’ Sotil - Exfutbolista

Para mí fue una enorme satisfacción defender la camiseta de Alianza Lima. Desde pequeño fui hincha de Alianza Lima. Crecí enamorado de su juego y soy admirador de los grandes jugadores que pasaron por la institución. Una de mis mayores satisfacciones fue salir campeón con Alianza Lima. Cuando estaba en Barcelona, los directivos fueron a buscarme y no dudé en regresar al Perú para jugar en Alianza Lima. A los hinchas les quiero pedir que sigan apoyando al equipo, las cosas no salieron como esperábamos, pero estoy seguro que alzaremos vuelo y este año podemos salir campeones. Me siento muy feliz por formar parte de la historia del club.

“Alianza es mi segunda casa”

José ‘Patrón’ Velásquez - Exfutbolista-DT

Alianza es mi segunda casa. Llegué al club a los 14 años para la categoría infantil. En el Perú solo defendí la camiseta de Alianza Lima, soy un referente. Debuté profesionalmente en un clásico, ante Universitario. Empatamos dos a dos. En ese partido jugué como central. Sin embargo, hoy me siento maltratado por los directivos. No hay ningún tipo de agradecimiento por parte de ellos. Jamás me hicieron una despedida. Más tiempo he pasado en Alianza que en mi propia casa. Soy uno de los pocos referentes de la institución, porque referentes son aquellas personas que jugaron en el país por una sola camiseta, y yo quiero a Alianza Lima.

“Alianza me formó como persona”

Henry ‘Pato’ Quinteros - Exfutbolista

Alianza Lima es la institución que me brindó la oportunidad de ser futbolista profesional. Me formó como persona y profesional. Los hinchas hicieron crecer la institución. Con su aliento, apoyo, cariño, ellos son el principal pilar del club. Estoy agradecido por las muestras de cariño que me brindan. Este año, Alianza formó un gran plantel, el trabajo del entrenador es conformar un gran equipo. Si Alianza Lima sale a competir los resultados se pueden dar, lo importante es salir a competir y no especular. Tengo miles de vivencias con la camiseta de Alianza Lima, anécdotas que pude vivir con jugadores que pasaron por el club. Son hermosos recuerdos.