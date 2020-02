Real Sociedad vs. Mirandés EN VIVO: hora, fecha y canal para ver la primera semifinal de la Copa del Rey 2020

Real Sociedad vs. Mirandés EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO se ven las caras este jueves 13 de febrero en el Reale Arena por el partido de ida de la semifinal de la Copa del Rey 2020 desde las 3:00 p.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de DirecTV Sports.

Para ver todo el fútbol en vivo como este encuentro, La República Deportes te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos los goles, jugadas, tarjetas amarillas y rojas y demás incidencias.

El estadio Anoeta abrirá una histórica semifinal de la Copa del Rey con el partido entre Real Sociedad vs. Mirandés en el que el conjunto vasco, verdugo del Real Madrid en cuartos, tratará de encarrilar su pase hacia la final del estadio sevillano de La Cartuja (18 de abril).

🔜 Próximo reto

🆚 CD Mirandés

🏟 Reale Arena

🗓 Jueves

⏰ 21:00

🆙 AURRERA REALA!!! pic.twitter.com/LdbQbLGTYU — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) February 10, 2020

El conjunto de Imanol Alguacil, por componente histórico y teórica superioridad, parte con el cartel de favoritos, aunque eliminatoria tras eliminatoria este torneo del k.o. se ha encargado de contradecir a los pronósticos.

El cuadro de San Sebastián viene de tropezar 2-1 frente al Athletic Bilbao pero están con los ánimos a tope. El sueco Aleksander Isak otorgó la victoria al bloque de Alguacil en el choque liguero. El joven nórdico está de dulce. Fue uno de los grandes protagonistas de la victoria en el Santiago Bernabéu (3-4) que otorgó el pase de la Real Sociedad a semifinales.

Isak será la punta de lanza junto a Mikel Oyarzábal, Martin Odegaard y compañía en busca de un resultado que encarrile el paso y que no obligue a jugárselo en Anduva, donde uno tras otro el sorprendente Mirandés ha superado a ‘primeras’ como Celta, Sevilla y Villarreal.

Para Mirandés, será su segunda semifinal ya que gracias a Andoni Iraola en el banquillo ha vuelto a escribir páginas brillantes. Un equipo joven, atrevido, osado, que gusta de hacer presión alta y salir con rapidez, anuncia batalla en el Reale Arena para resguardarse en la magia de Anduva.

Iraola, como no podía ser menos, también rotó en El Molinón ante el Sporting en partido de LaLiga SmartBank. El 2-2 le mantiene con opciones de luchar por alcanzar la promoción. Y pudo reservar a jugadores que han sido clave en la andadura del equipo de Miranda de Ebro, como un canterano de la Real, Martín Merquelanz o el brasileño Matheus, auténticas pesadillas para los “primeras” que sucumbieron en el feudo burgalés.

En el club aún se recuerda que, en el único precedente copero entre ambos equipos, en los dieciseisavos de final de la campaña 2004/05, el Mirandés eliminó a la Real en la tanda de penaltis tras acabar el partido con empate a cero. Luego no pudo con el Betis, que acabó proclamándose campeón.

Con información de EFE.

Real Sociedad vs. Mirandés EN VIVO: horario para ver la semifinal de la Copa del Rey

- Real Sociedad vs. Mirandés EN VIVO en México: 2:00 p.m.

- Real Sociedad vs. Mirandés EN VIVO en Perú, Colombia y Ecuador: 3:00 p.m.

- Real Sociedad vs. Mirandés EN VIVO en Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D.C): 3:00 p.m.

- Real Sociedad vs. Mirandés EN VIVO en Bolivia y Venezuela: 4:00 p.m.

- Real Sociedad vs. Mirandés EN VIVO en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 5:00 p.m.

- Real Sociedad vs. Mirandés EN VIVO en España: 9:00 p.m.

Real Sociedad vs. Mirandés EN VIVO: canal para ver la semifinal de la Copa del Rey

- Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

- Bolivia: Tigo Sports Bolivia

- Brasil: Watch ESPN Brasil, ESPN no Brasil

- Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

- Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

- Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

- México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

- Perú: DIRECTV Sports Perú, DIRECTV Play Deportes

- España: DAZN, Cuatro

- Estados Unidos: ESPN +

- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes

Real Sociedad vs. Mirandés EN VIVO: posibles alineaciones de la semifinal de la Copa del Rey

Real Sociedad: Remiro, Gorosabel, Elustondo, Le Normand, Monreal; Zulbeldía, Januzaj, Odegaard, Merino, Oyarzabal e Isak.

Entrenador: Imanol Alguacil

Mirandés: Limones; A. González, Onaindia, S. González, Franquesa; Malsa, Sánchez; Rey, Peña, Mequelanz y Barrozo.

Entrenador: Andoni Iraola.