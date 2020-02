Bengoechea y su confianza tras el Alianza vs. Mannucci: “Estaremos en la finales” [VIDEO]

Luego de que Alianza Lima haya rescatado un punto ante Carlos A. Mannucci en Trujillo, el técnico Pablo Bengoechea dio declaraciones a la prensa para resaltar su respaldo a sus jugadores y dar a conocer su optimismo por llegar a las instancias final de la Liga 1 Movistar 2020.

“Felicito a los futbolistas por el esfuerzo que hicieron, no hay duda que tenemos un comienzo de año a nivel de resultados muy malo, a nivel de actuaciones no creo que sea tan malo lo que se está mostrando”, señaló el estratega uruguayo tras el Alianza vs. Mannucci.

“No me queda duda que estaremos en las finales, hoy fallamos en una pelota detenida sencilla de marcar, nos apresuramos pero el sistema táctico defensivo no fue el problema. Me encanta que me peguen mucho porque al final disfruto más”, afirmó el entrenador de Alianza Lima.

El gol de Carlos A. Mannucci sobre Alianza Lima

Pablo Bengoechea explicó lo que sucedió en el gol de Carlos A. Mannucci y reconoció que su equipo tuvo “vergüenza deportiva”, pero se recuperó rápido para tratar de darle vuelta al marcador.

PUEDES VER Liga 1 2020: así quedó la tabla de posiciones tras el empate de Alianza ante Mannucci

“Fue una jugada desafortunada que termina en gol en contra. A partir de ahí el equipo tuvo vergüenza deportiva, fue a buscar el empate y dar vuelta el resultado. En algunas jugadas de ataque nos apresuramos pero eso es totalmente entendible, el futbolista resuelve dentro del campo, uno no le puede estar diciendo en cada jugada lo que tiene que hacer", aseveró el DT de 54 años.

Resumen del partido entre Alianza Lima y Carlos A. Mannucci