IPD con la mirada puesta en Tokio 2020

Ad portas de los Juegos Olímpicos, el presidente del Instituto Peruano del Deporte, Gustavo San Martín, conversó con La República sobre los beneficios que obtendrán los deportistas clasificados y con chances de clasificar a este evento deportivo con el programa ‘Vamos con Tokio’.

¿A quiénes está dirigido el programa ‘Vamos con Tokio’?

El programa lo hemos diseñado con características particulares. Está orientado a 71 deportistas que en este momento podemos considerar la élite deportiva del país. Son los que tienen posibilidades o que ya están clasificados a Tokio 2020.

¿Cuáles son los beneficios?

Hemos eliminado una serie de procesos y trámites burocráticos que eran insufribles para que puedan recibir la subvención en menos de cinco días de manera directa, de tal manera que ya hay un grupo de 18 deportistas que ya presentaron su documentación y tienen los recursos económicos para afrontar su preparación de cara a los Juegos. Hemos estandarizado la manera de rendir las cuentas de tal manera que el atleta vaya a competir sin tener que preocuparse por el soporte económico que es importante.

¿Qué papel cumple la empresa privada aquí?

Organizamos una reunión con la empresa privada y los deportistas, así como los medios de comunicación con los derechos de transmisión de los Juegos. Ahí el IPD funciona como un ente articulador entre lo demás agentes donde aquella empresa privada que decida auspiciar a un deportista tiene un paquete de beneficios adicionales durante la transmisión de los Juegos. Hoy en total son 33 empresas que se sumaron a la iniciativa. Algunas se han puesto muy creativas e innovadoras de cómo podemos hacer que los atletas le den un agregado a su marca.

Este es un programa que ya estaba en práctica desde el año pasado...

Lo que hemos hecho es darle una forma. Porque si bien existía una subvención que implicaba más apoyo económico, igual todo pasaba por las federaciones. Hemos cortado plazos en esta nueva intención, de agilizar el estado, agilizar la ejecución de nuestros recursos a favor de los deportistas, hemos modificado plazos, los términos, obviamente de acuerdo a ley, para que todo sea más fluido y que sea más rápido. Que el deportista sienta el apoyo de su Estado.

¿Este programa tiene alguna otra particularidad?

En algunos deportes hemos ganado cupo como país, así que lo que estamos haciendo, y se ha conversado con la federación, es preparar al principal, al atleta que logró el cupo, y a un suplente. Esto porque si bien Dios no quiera, el titular baja su rendimiento o tiene una lesión, lo importante es que el país esté bien representado. Nosotros le llamamos la preparación ‘espejo’. También es una forma para que nadie se relaje.

¿Cuánto es el presupuesto que el IPD tiene para los deportistas que forman parte de ‘Vamos con Tokio’?

El número varía de acuerdo al número de eventos en los que participa para asegurar su clasificación o los que ya están clasificados y tienen solo una base de entrenamiento, va variando. Si sacamos un promedio de lo que estamos invirtiendo en global, no es una cifra exacta, pero son 100 mil soles por deportista, que son 30 mil dólares por deportista clasificado y que en realidad sigue siendo una cifra relativamente baja en comparación con lo que otros Estados invierten en deportistas olímpicos. Sin embargo, es el plan de preparación que tienen los atletas y le estamos diciendo que sí a todo.

¿Se atendió la denuncia de los 149 deportistas que fueron dejados de lado del PAD?

A dos o tres semanas de que se dieran los cambios en el IPD, cerca de 80 deportistas regresaron, pero en base a un análisis técnico. En este momento del grupo total de 147, aproximadamente 102 ya están reincorporados. Hay un grupo que no cumplió con los requerimientos. En total dentro del PAD son 400 deportistas, e incluso se ha regularizado, porque había atletas en este grupo que estaban con un aporte de 400 o 500 soles, que era muy poco porque habían cumplido marca y están en vía de clasificación, así que se les regularizó el monto del apoyo. Ese tema está solucionado.

¿Está de acuerdo con que el Legado Lima 2019 sea administrado por el Ministerio de Transportes?

El Legado de Lima 2019 tiene que ser parte del sistema deportivo nacional y en ese sistema ya se está trabajando. Hay una parte del proyecto que está en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, va a continuar por dos años más porque tiene que terminar una serie de procesos, inversiones, contrataciones, que aún falta para poder entregar y paralelamente el Instituto Peruano del Deporte va fortalecimiento sus estructuras y procesos para recibirlos. Trabajaremos de la mano con el proyecto.

Las Federaciones Deportivas no están de acuerdo, ¿usted conversó con ellas?

A las Federaciones les gustaría que las cosas sean más prontas, pero hay procesos en el Estado que se tienen que hacer, sobre todo después de una inversión de más de 4 mil millones de soles. Mientras en ese proceso sean beneficiados los atletas, estaremos por esa línea. Ya hay una posición del Ejecutivo, salió el decreto de urgencia, lo que tenemos que hacer todos ahora es alinearnos para trabajar y que los deportistas se beneficien de estas instalaciones.

Antes no estaba tan convencido de que esta era la mejor decisión, ¿la salida de Neuhaus de la Copal tiene que ver con el cambio de opinión?

Carlos (Neuhaus), con quien trabajé en Lima 2019, y me siento muy orgulloso de haber sido parte de ese grupo, dijo que el destinatario final va a ser el IPD. Eso nunca estuvo en tela de juicio. Lo que pasa es que había mucha incertidumbre y coyuntura, pero nadie puede pensar que esto no es para los deportistas.

¿El IPD está preparado para administrar en un corto plazo ese legado?

Nuestro plan de reestructuración y fortalecimiento va encaminado a que entre mayo-junio debe estar en condiciones de mostrar una nueva estructura y hacerla podar para que vaya tomando una fortaleza. Ese es el plazo de reestructuración más a o menos que necesita una institución grande que tiene más de 217 predios a nivel nacional, que tiene que lidiar con una ley a veces engorrosa con unas directivas duras. Si Lima 2019 o Copal ha cerrado o terminado sus procesos y cree conveniente la transferencia, el IPD estará listo.

¿El IPD reconoce al sancionado Pedro del Rosario como presidente del Comité Olímpico Peruano?

Hay una sanción por parte del Consejo Superior de Justicia Deportiva, en lo que compete a su sanción la ley es clara. Podemos estar de acuerdo o no, pero el IPD no puede no trabajar con el Comité Olímpico peruano. Desconocer a la institución no es posible, la institución va más allá de los nombres. Los dirigentes son aves de paso, la institución es la que tiene que estar fortalecida: el IPD, el COP, las Federaciones, porque hay muchas por las que me saco el sombrero, pero también hay otras que son un desastre. No podemos dejar de lado por una sanción si es importante para la articulación del sistema deportivo nacional.

Clasificados

Hasta el momento son 15 deportistas y 5 paradeportistas los que ya tienen un cupo para Tokio 2020.

Atletas

1. Mary Luz Andía

(Atletismo)

2. Kimberly García

(Atletismo)

3. Christian Pacheco (Atletismo)

4. Marko Carrillo (Tiro)

5. Alessandro de Souza(Tiro)

6. Nicolás Pacheco (Tiro)

7. Ariana Orrego (Gimnasia)

8. Royner Navarro (Ciclismo)

9. Daniella Rosas (Tabla)

10. Lucca Mesinas (Tabla)

11. Stefano Peschiera (Vela)

12. María Belén Bazo (Vela)

13. Paloma Schmidt (Vela)

14. María Pía Van Oordt (Vela)

15. Diana Tudela (Vela)

Paratletas

16. Efraín Sotacuro (Paratletismo)

17. Carlos Sangama (Paratletismo)

18. Rodrigo Santillán (Paratletismo)

19. Rosbil Guillén (Paratletismo)

20. Israel Hilario (Paraciclismo)