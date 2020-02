Beto da Silva sobre Alianza Lima: “Decidí volver a un club enorme porque necesito protagonismo”

Es el jale más comentado de los últimos días, aunque su traspaso aún no ha sido oficializado. Beto da Silva dio detalles de su llegada a Alianza Lima en entrevista con el programa radial Las Voces del Fútbol, diálogo en el que dejó frases más que interesantes acerca de su fichaje por el club blanquiazul.

El exjugador del Deportivo La Coruña señaló que arribar a Alianza “es un gran paso a mi carrera para volver a la selección porque es un club grande. Mantengo contacto con gente de la selección y sé que me tienen en cuenta, (por eso) necesito buscar esos minutos".

Acerca de los jugadores con los que se encontrará en el plantel victoriano, agregó que conoce a algunos, como Carlos Ascues y Alberto Rodríguez. “Estoy ilusionado porque hay grandes jugadores y pueden hacer la diferencia", manifestó.

También se mostró entusiasmado con la idea de tener como entrenador a Pablo Bengoechea. “He hablado con Bengoechea y me demostró su gran interés, le demostré que estoy ilusionado con el proyecto de Alianza. Fisicamente voy a llegar bien, me vengo preparando para darle alegrías al hincha”, aseguró.

Beto da Silva a Alianza Lima: su salida de Deportivo La Coruña

Beto da Silva

En otro momento de la conversación, el atacante explicó las razones que lo llevaron a decidir su salida del Deportivo La Coruña pese a, según asegura, el técnico del cuadro español le pidió que permaneciera en Riazor.

“El entrenador me dijo que me quede porque le gustaba mi modo de juego, pero viendo las cosas decidí volver a un club enorme, necesito ese protagonismo para volver a la selección. Estaba muy avanzado lo de Alianza y no es un paso atrás, sino adelante porque quiero continuidad", fueron sus palabras.

Finalmente, aclaró el panorama sobre la firma de su contrato. “Solo estoy esperando el día para viajar, faltan temas de papeleos y estoy a la espera de lo que diga Tigres, dueño de mi carta pase. Podrían ser tres años de contrato”, acotó.