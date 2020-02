PSG vs. Montpellier EN VIVO vía DirecTV Sports: con Neymar por la Ligue 1 2020

PSG vs. Montpellier EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO chocan este sábado 1 de febrero desde las 11:30 p.m. (hora peruana) por la jornada 22 de la Ligue 1 2020 en el Parque de Los Príncipes con transmisión de DirecTV Sports y TV5 Monde para Latinoamérica y beIN Sports para Estados Unidos.

Para ver todo el fútbol en vivo como este encuentro, La República te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos los goles, jugadas, tarjetas amarillas y rojas y demás incidencias.

El PSG viene de vencer 2-0 de visita al Lille con doblete del brasileño Neymar y se dispara en el liderato de la Ligue 1 de Francia beneficiado por el tropiezo del Marsella y del Stade Rennes, segundo y tercero.

El conjunto de Thomas Tuchel aventaja en diez puntos al Marsella, que no pasó del empate en el Velodrome frente el Angers. Junto a Neymar, Kilyan Mbappe y Mauro Icardi formaron parte del ataque parisino, apoyados por Ángel di María. Precisamente, el DT alemán mantendrá este tridente en casa ante Montpellier.

Por otro lado, el uruguayo Edinson Cavani quien no estuvo en los últimos partidos con el PSG, definió su futuro y se quedará en Francia, tras no llegar a un acuerdo con el Atlético de Madrid. "Él está disponible para la convocatoria. Nunca pensamos en venderlo. En un momento se abrió una negociación, pero no hubo acuerdo", explicó Leonardo, director deportivo del PSG, según recoge 'L'equipe'.

Por su parte, Montpellier llega de vencer 2-1 al Dijon con goles de Mollet y Delort y lleva tres triunfos consecutivos que le han servido colocarse en el cuarto lugar con 33 puntos, en la zona de Europa League.

PSG vs. Montpellier EN VIVO: horarios para ver la Ligue 1 2020

El partido entre PSG vs. Montpellier EN VIVO ONLINE por la Ligue 1 2020 será este sábado 1 de febrero desde los siguientes horarios:

- PSG vs. Montpellier EN VIVO en México: 10:30 a.m.

- PSG vs. Montpellier EN VIVO en Perú: 11:30 a.m.

- PSG vs. Montpellier EN VIVO en Colombia: 11:30 a.m.

- PSG vs. Montpellier EN VIVO en Ecuador: 11:30 a.m.

- PSG vs. Montpellier EN VIVO en Bolivia: 12:30 p.m.

- PSG vs. Montpellier EN VIVO en Venezuela: 12:30 p.m.

- PSG vs. Montpellier EN VIVO en Argentina: 1:30 p.m.

- PSG vs. Montpellier EN VIVO en Brasil: 1:30 p.m.

- PSG vs. Montpellier EN VIVO en Chile: 1:30 p.m.

- PSG vs. Montpellier EN VIVO en Paraguay: 1:30 p.m.

- PSG vs. Montpellier EN VIVO en Uruguay: 1:30 p.m.

- PSG vs. Montpellier EN VIVO en España: 5:30 p.m.

PSG vs. Montpellier EN VIVO: posibles alineaciones por la Ligue 1 2020

PSG: Keylor Navas; Thomas Meunier, Thiago Silva, Presnel Kimpembe, Juan Bernat; Marquinhos, Marco Verratti, Leandro Paredes, Kylian Mbappé, Neymar; Mauro Icardi

Montpellier: Dimitri Bertaud; Damien Le Tallec, Hilton, Daniel Congré; Jordan Ferri, Teji Savanier, Arnaud Souquet, Ambroise Oyongo, Florent Mollet; Andy Delort, Gaetan Laborde