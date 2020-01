Beto da Silva a Alianza Lima: el regreso de la promesa inconclusa

Fue la última etapa del campeonato peruano en el año 2005, cuando la aparición del joven delantero de Sporting Cristal, Luiz Humberto da Silva, tomó por asalto el ambiente del fútbol y atrajo miradas a una nueva promesa dentro del balompié nacional.

Sus goles y buenas actuaciones llevaron a los ‘rimenses’ a estar muy cerca de sumar una estrella más en su historia. Inmediatamente, en La Florida, apuntaron a Da Silva como su delantero del futuro y buscaron asegurarlo para las subsiguientes temporadas. Es aquí donde el tema se complicó e inició un periplo en la carrera del futbolista en la que la inestabilidad ha sido la constante.

Da Silva llegó a PSV Jong en una decisión que dividió opiniones. Muchos pensaban que era la oportunidad de triunfar en Europa y que no se podía dejar pasar, mientras que otros le daban la razón a Cristal en su afán de retenerlo para primero ‘consolidarlo’ en primera. No sucedió ni lo uno ni lo otro.

Beto recayó en Gremio, Argentinos Juniors, Tigres, Lobos BUAP y Deportivo La Coruña, pero entre lesiones y ‘bajones’ en el nivel, nunca concretó una buena temporada completa. Han sido 4 años en los que el jugador peruano ha deambulado en clubes en los cuales sabía que sería muy difícil ser titular, caso curioso ya que él decidió no renovar con Cristal por temor a no ser utilizado (en la primera parte del 2015 fue relegado por la presencia de Irven Ávila, ‘Chapita’ Blanco y ‘Picante’ Pereyra). Volver al Perú por continuidad siempre fue una tentación plausible, pero nunca se concretó. ¿Culpa de los representantes?, tema para profundizar en otra ocasión.

Pese a su errática carrera, sus condiciones aún seducen a varios equipos nacionales, pero ¿Qué lleva a dos grandes de Perú a tentar los servicios de un jugador que desde hace 4 años no redondea una campaña? Tanto Alianza Lima como Sporting Cristal han mostrado interés, y es el cuadro ‘íntimo’ el que lleva la delantera. Pero la disputa por ficharlo no quita que sea una apuesta que puede incluso ser considerada una moneda al aire.

Da Silva puede aportarle rapidez y habilidad al ataque de Alianza, tanto en punta como por el sector izquierdo, pero el análisis no pasa de evaluar lo poco visto en Cristal y en sus pocos partidos con la selección. No se puede hablar de un gran jugador, solo de un futbolista con condiciones que aún no explotan.

Además, no llega a ser titular. Da Silva peleará el puesto con Federico Rodríguez, Adrián Balboa, Jean Deza y muchos otros jugadores, dependiendo de la posición que le den. La incapacidad de haberse ganado un puesto en sus equipos anteriores es un mal augurio y mantener la inconstancia en el fútbol peruano, terminaría por reducir al mínimo las pocas opciones que seguramente le van a quedar en adelante.

Un joven delantero con talento y muchas veces señalado para ser el próximo ‘9’ de la selección regresa a nuestro fútbol. Pablo Bengoechea siempre lo quiso, Alianza ha hecho el esfuerzo, ahora está en él demostrar que puede volver para alcanzar su mejor nivel y que ha madurado, hasta el punto de tomar él mismo las riendas de su carrera para elegir el rumbo que le quiere dar.