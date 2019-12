Jean Deza y su emotivo mensaje tras regresar a Alianza Lima luego de cuatro años

View this post on Instagram

Quiero agradecer al @alianza_lima_oficial . Por esta increíble oportunidad en mi carrera .Ahora a trabajar muy duro para lograr los objetivos !!!!.agradecer al club Utc de Cajamarca por todo y a la ciudad siempre los llevaré en mi corazón.Gracias y vamos por masss!!! Arriba Alianza💙💙💙 Pd:@grevelli gracias por creer en mi y estar siempre allí!!!