Chelsea vs. Arsenal EN VIVO: hora, canales y cómo VER ONLINE GRATIS el partido de la Premier League

Chelsea vs. Arsenal EN VIVO ONLINE Streaming gratis | EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 20 de la Premier League este domingo 29 de diciembre desde las 9:00 a.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de ESPN, Sky HD y Telemundo Deportes.

Para ver todo el fútbol en vivo ONLINE GRATIS como este encuentro, La República Deportes ha preparado una cobertura especial para informarte minuto a minuto de las incidencias, goles y jugadas.

El hombre del cumpleaños y una gran costumbre: hacerle goles a @ArsenalEspanol 🙃



1⃣pic.twitter.com/QzpBvDyizP — Chelsea FC Español (@ChelseaFC_Sp) December 28, 2019

Chelsea vs. Arsenal EN VIVO: ¿Cómo llegan los Blues?

Los Blues llegan al Chelsea vs. Arsenal con una racha negativa de 3 partidos perdidos en sus 4 últimas apariciones en la Premier League (1 victoria). Solo le pudo ganar al Tottenham (2-0), perdiendo en el resto de encuentros que ha disputado: 2-0 frente a Southampton, 1-0 ante Bournemouth y 3-1 contra el Everton.

Como visitante, modalidad en la que jugarán este domingo, el Chelsea ha perdido 2 de sus últimos 3 partidos (1 victoria), resultados que, gracias a esa victoria ante el Tottenham, lo mantienen en puestos de la próxima edición de la Champions League con 3 puntos de ventaja sobre los Spurs (5º) y el Sheffield (6º).

De este modo llegan al Chelsea vs. Arsenal con la necesidad de ganar para seguir manteniendo la distancia frente sus principales perseguidores por esa 4ª plaza.

Arsenal vs. Chelsea EN VIVO: ¿Cómo llegan los Gunners?

El Arsenal no está alejado de la realidad del Chelsea, en la Premier League tiene una racha de 3 partidos consecutivos sin ver el triunfo (2 empates y 1 derrota). Viene de empatar fuera de casa consecutivamente ante el Bournemouth (1-1) y el Everton (0-0), antes había perdido contra el Manchester City (3-0).

Como local el Arsenal no ha ganado en sus últimos 5 partidos (3 empates y 2 derrotas), malos resultados que lo alejan de una competencia europea. Ahora se encuentra situado en la zona media de la tabla a 5 puntos del Tottenham (5º) y del Sheffield (6º), que son los equipos que ocupan la plaza de Europa League. Por lo tanto, una derrota este fin de semana complicaría sus intereses.

🌃 ¡Sesión nocturna en el Emirates! 😍



📸 Mira las fotos del entrenamiento de esta noche 👇 https://t.co/GeMxBHkefs — Arsenal FC Español (@ArsenalEspanol) December 28, 2019

Cómo ver el Chelsea vs. Arsenal STREAMING TV GRATIS

Para poder seguir el partido EN VIVO Chelsea vs. Arsenal debes saber que el partido será televisado por varios canales según el país donde te encuentres, por ejemplo ESPN, Chelsea TV ONLINE, Arsenal Player, beIN Sports, Sky HD, entre otros.

Asimismo, en la siguiente lista conoce los canales encargados que te llevarán los 90’ de juego en otros países.

Argentina ESPN Play Sur, ESPN2 Argentina

Brasil ESPN Brasil, Watch ESPN Brasil

Canadá DAZN

Chile ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Colombia ESPN Play Sur, ESPN2 Colombia

Costa Rica Sky HD

República Dominicana Sky HD, RUSH

Ecuador ESPN Play Sur, ESPN2 Andina

Guatemala Sky HD

Honduras Sky HD

Italia Sky Sport Uno, SKY Go Italia, Sky Sport Football, NOW TV

México Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Panamá Sky HD

Paraguay ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Perú ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Puerto Rico RUSH

España DAZN

Reino Unido SKY GO Extra, Sky Sports Main Event, Sky Sports Premier League

Estados Unidos Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App, UNIVERSO NOW, SiriusXM FC, NBCSports.com, NBCSN, UNIVERSO

Uruguay ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Venezuela ESPN Play Sur, ESPN2 Andina

Hora para ver Chelsea vs. Arsenal por la Premier League

- Chelsea vs. Arsenal en Perú: 9:00 am

- Chelsea vs. Arsenal en Ecuador: 9:00 am

- Chelsea vs. Arsenal en Colombia: 9:00 a.m.

- Chelsea vs. Arsenal en México: 8:00 a.m.

- Chelsea vs. Arsenal en Argentina: 11:00 a.m.

- Chelsea vs. Arsenal en Uruguay: 11:00 a.m.

- Chelsea vs. Arsenal en Chile: 11:00 a.m.

- Chelsea vs. Arsenal en Paraguay: 11:00 a.m.

- Chelsea vs. Arsenal en Bolivia: 10:00 a.m.

- Chelsea vs. Arsenal en Venezuela: 10:00 a.m.

- Chelsea vs. Arsenal en Brasil: 11:00 a.m

- Chelsea vs. Arsenal en España: 3:00 p.m.

- Chelsea vs. Arsenal en Italia: 3:00 p.m.