Mira aquí EN VIVO Barcelona vs. Real Madrid: HOY en el Camp Nou por LaLiga Santander

Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO | Ver Barça vs. Madrid Gratis por Internet | TRANSMISIÓN TV ONLINE | LIVE STREAMING | HOY chocan (EN DIRECTO vía ESPN 2, Movistar+ LaLiga, SKY Sports y MiTele Plus) por la jornada 10 de la Liga Santander.

Esta nueva edición del clásico español, que tendrá la presencia de Lionel Messi, se desarrollará en el Camp Nou de Cataluña y podrás seguir EN VIVO y EN DIRECTO el minuto a minuto de las mejores incidencias, las jugadas polémicas, los goles y el resumen final a través de La República Deportes.

¿A qué hora es el clásico español Barcelona vs. Real Madrid por Liga Santander?

La transmisión del Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO, grandes clubes del fútbol mundial que por cuarta vez en el año se verán las caras por un torneo español, está programado para las 8:00 p. m. (hora de España). Aquí te dejamos los horarios en el mundo para que no te pierdas este partidazo:

México - 1:00 p. m.

Costa Rica - 1:00 p. m.

Honduras - 1:00 p. m.

El Salvador - 1:00 p. m.

Perú - 2:00 p. m.

Colombia - 2:00 p. m.

Ecuador - 2:00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Florida, Washington) - 2:00 p. m.

Panamá - 2:00 p. m.

Bolivia - 3:00 p. m.

Venezuela - 3:00 p. m.

Paraguay - 4:00 p. m.

Argentina - 4:00 p. m.

Uruguay - 4:00 p. m.

Chile - 4:00 p. m.

Brasil - 4:00 p. m.

Horarios en el mundo del Barcelona vs. Real Madrid por la Liga Santander.

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, se mostró “convencido” de que el Clásico de este miércoles por la Liga Santander entre su equipo y el Real Madrid “se jugará sin ningún problema” en el Camp Nou.

“No temo nada para el partido. Estoy convencido que se va a jugar sin ningún problema y que la gente va a poder expresarse en el campo libremente en un sentido u otro”, contestó cuando se le preguntó si temía que el Clásico pudiera suspenderse como el Rayo Vallecano-Albacete de este fin de semana por los insultos al futbolista ucraniano Roman Zozulia.

En este sentido, el preparador extremeño aseguró que este Barça vs. Madrid lo ha preparado como cualquier otro: “Nosotros estamos al cabo de lo que ocurre, pero también acostumbrados a que siempre haya mucha expectación alrededor de los partido que jugamos, y especialmente de este. Sabemos lo que se comenta, pero lo que nos preocupa es lo que va a ocurrir durante los noventa minutos. A lo otro no podemos llegar”.

Por otro lado, el técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, afirmó que han recibido la orden de salir junto al FC Barcelona del mismo hotel camino del Camp Nou, por medidas de seguridad para la disputa del Clásico de LaLiga, y aseguró que todo lo político que está rodeando al partido provoca que sea “diferente”.

“No sé si es una derrota de la normalidad, es una cosa diferente. Las normas son las normas. Nos dijeron que tenemos que salir juntos y vamos a ir juntos. No hay que explicar más cosas. Lo importante es que juguemos el partido y ya está”, dijo Zidane confirmando que Real Madrid y Barcelona compartirán hotel y saldrán los dos autobuses juntos escoltados por amplias medidas de seguridad.

Asimismo, Zizou no desveló si realizará un plan especial para intentar frenar al argentino Lionel Messi en el clásico de la Liga Santander. Aseguró que el FC Barcelona tiene a su estrella, pero que él también tiene “armas” para “hacer un buen partido”.

“Pase lo que pase se puede disfrutar en un clásico. Sabemos a quién nos enfrentamos, a un equipo muy bueno que lo demuestra desde hace tiempo. Tienen a Messi, pero nosotros también tenemos nuestras armas y queremos hacer un buen partido contra un Barcelona que también lo está haciendo bien”, aseveró en conferencia de prensa.

FUENTE: EFE

PUEDES VER Repasa los memes más divertidos tras el sorteo de los octavos de la Champions League [FOTOS]

Historial del clásico español Barcelona vs. Real Madrid

Historial del clásico español entre el FC Barcelona y Real Madrid.

¿Dónde ver EN VIVO el clásico español Barcelona vs. Real Madrid?

Para no perderte ningún detalle del Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO por la Liga Santander, podrás seguirlo por los siguientes canales de transmisión si estás en España: ESPN 2 EN VIVO, Movistar+ LaLiga y MiTele Plus.

Perú: ESPN 2 y ESPN Play

Argentina: ESPN 2 y ESPN Play

Brasil: ESPN Brasil y ESPN Play

Bolivia: ESPN 2 y ESPN Play

Chile: ESPN 2 y ESPN Play

Colombia: ESPN 2 y ESPN Play

Ecuador: ESPN 2 y ESPN Play

Estados Unidos: ESPN 2 y ESPN Play, SKY Sports

México: SKY Sports y ESPN Play

Uruguay: ESPN 2 y ESPN Play

Venezuela: ESPN 2 y ESPN Play

Barcelona vs. Real Madrid: pronóstico y/o apuestas del clásico español por La Liga

Te Apuesto: FC Barcelona (1.55), empate (4.10), Real Madrid (4.40)

Inkabet: FC Barcelona (1.70), empate (4.30), Real Madrid (5.00)

Betsson: FC Barcelona (1.72), empate (4.20), Real Madrid (4.50)

Bet365: FC Barcelona (1.65), empate (4.20), Real Madrid (4.75)

Alineaciones probables del Barcelona vs. Real Madrid por la Liga Santander

Formación posible del FC Barcelona:

Ter Stegen; Jordi Alba, Lenglet, Piqué, Sergi Roberto; Rakitic, Busquets, De Jong; Griezmann, Lionel Messi y Luis Suárez.

Formación posible del Real Madrid:

Tibout Courtois; Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Mendy; Casemiro, Kroos, Valverde, Modric; Gareth Bale y Benzema.