Lozano sobre críticas de Bengoechea: “Un buen profesional no busca excusas por un mal resultado” [VIDEO]

La insatisfacción de Alianza Lima no era para menos, pues cayó goleado ante Deportivo Binacional por 4-1 en la primera final de la Liga 1, en un encuentro en el que consideran que el protagonista no fue el Poderoso del Sur sino el VAR.

Pablo Bengoechea, entrenador del club blanquiazul, evidenció su postura en contra de las decisiones arbitrales que se tomaron en el encuentro; por la expulsión a Anthony Rossel, el penal no cobrado a Rodrigo Cuba, entre otras.

Por lo cual, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) Agustín Lozano respondió las incomodidades del DT uruguayo asegurando que el “uso del VAR tiene la mejor voluntad de tener un campeonato más transparente”.

Además, fue contundente con Pablo Bengoechea al sostener que “no es correcto tirar barro a los árbitros, menos de alguien que no es peruano”, así como que espera que el líder de los victorianos se rectifique cuando se le pase lo “caliente”.

“Un buen profesional no busca tantas excusas como para poder justificar un mal resultado. Eso dice muy poco de su calidad profesional y lo tomo tranquilo. Sé que en algún momento él va a reflexionar y se va a dar cuenta que se equivocó. Las grandes personas como él reconocen que se han equivocado en algún momento”, declaró Agustín Lozano a Fútbol en América.

Esto después que Bengoechea señalara que las decisiones equivocadas del arbitraje son “coincidentemente” las mismas del Apertura y Clausura.

"Todo muy raro. Hoy no solo fue la terna, justo los árbitros que más se equivocaron en el año contra Alianza, son los que estuvieron en el VAR. No me sorprende nada de lo que sucedió hoy... Ya les dije a los chicos en camarín que esta serie está perdida. Es difícil darle vuelta por lo extrafutbolístico”, dijo el DT uruguayo.