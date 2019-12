El videoarbitraje llegó al Perú

La tecnología y la modernidad en el fútbol llegarán este domingo a nuestro país. Y es que en un hecho histórico para el balompié nacional se confirmó el uso de videoarbitraje en el fútbol peruano.

“Esto no es una improvisación”, aclaró el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, quien aseguró que el VAR se utilizará por primera vez en el torneo local durante la final entre Deportivo Binacional y Alianza Lima, cuyo partido de ida se llevará a cabo mañana en el estadio Guillermo Briceño de Juliaca.

Un directivo de la Federación Peruana de Fútbol inspeccionó el recinto de Juliaca y dio luz verde para que el videoarbitraje se instale de forma satisfactoria. “En el tema de costo no nos fijamos porque es una alianza estratégica a través de una gestión de la actual junta directiva de la FPF. En tema de costos están participando la Conmebol, la FIFA y la FPF. Lo que se quiere ahora es sacar adelante la final con un arbitraje bueno que tenga como aliado el VAR. El tema económico pasa a un segundo plano”, acotó Lozano.

Quien también se pronunció sobre esta decisión fue el técnico íntimo Pablo Bengoechea. “El VAR me parece muy bien para los árbitros. Ellos han hablado muy bien de esa herramienta, para que se sientan tranquilos. Si es una ayuda, bienvenido sea. Para nosotros, me toma un poco de sorpresa. No es lo mismo, pasa a ser otro deporte, hay más ojos. Eso juega a favor y en contra. A veces hay agarrones en la cancha que no son faltas, pero en el VAR sí. Hay que tener cuidado. Me gusta la idea”, sostuvo el DT en conferencia de prensa.

Por su parte, el plantel de Binacional se mostró conforme con el ingreso de la tecnología a la final. “Nos tomó por sorpresa. Será importante para que sea todo justo y no haya problemas arbitrales. Ojalá no demoren mucho”, señaló el delantero Aldair Rodríguez.

Hay que señalar que el árbitro principal del cotejo de mañana será Michael Espinoza. Mientras que los jueces encargados del VAR serán: Víctor Hugo Carrillo (principal), Diego Haro y Jonny Bossio (asistentes).