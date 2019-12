Líbero Sur: Tres jugadores de Binacional sufrieron accidente automovilístico [VIDEO]

El equipo de Binacional aún se encuentra conmocionado con el accidente que sufrieron tres de sus jugadores. Uno de los más afectados es Juan Pablo Vergara, dueño del auto siniestrado. El accidente de tránsito se produjo en el kilómetro 1329 de la vía Juliaca- Puno.

Para Jorge Jiménez, conductor de Líbero, el accidente podría causar algunos efectos negativos para el próximo partido que tendrá Binacional como finalista del campeonato. Sin embargo, resaltó que el equipo puneño es unido y está comprometido con la salud de sus jugadores. Muestra de ello son las recientes declaraciones del entrenador Roberto Mosquera.

“Los están evaluando para que no haya nada interno. Si juegan o no, eso no interesa en estos momentos. Todo el plantel está acá, sinónimo de lo unido que estamos”, refirió.

De otro lado, en Melgar se anunció que su nuevo entrenador será Carlos Bustos. El extécnico de la Universidad San Martín llegó a un acuerdo para asumir la dirección técnica de los rojinegros.

