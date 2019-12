Lanús vs. Arsenal EN VIVO: sigue aquí la tranmisión del partido por la Superliga Argentina 2019

Lanús vs. Arsenal EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan por la decimoquinta fecha de la Superliga Argentina 2019, HOY desde las 5:00 p.m. (hora peruana) y 7:00 p.m. (hora argentina) en el Estadio Julio Humberto Grondona. La transmisión estará a cargo de TyC Sports y TV Pública.

Para ver todo el fútbol en vivo como este encuentro, La República Deportes te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos los goles, jugadas, tarjetas amarillas y rojas y demás incidencias.

Lanús (6° con 25 puntos) quiere aprovechar el empate de los líderes Boca y Argentinos Juniors para colocarse a un punto. El conjunto Luis Zubeldía viene de sumar dos derrotas consecutivas frente en el clásico ante Banfield (0-1) y Defensa y Justicia (0-2) y quiere recuperarse para tomar pulso en la Superliga Argentina.

Por su parte, Arsenal (14° con 20 puntos) requiere de un triunfo para meterse de lleno a la pelea por un torneo internacional. La victoria de visita por 1-0 ante Gimnasia La Plata sirvió para tomarse un respiro en el campeonato después de cuatro partidos sin sumar de a tres.

Lanús vs. Arsenal EN VIVO: horario para ver la Superliga Argentina

La transmisión del Lanús vs. Arsenal EN VIVO por la Superliga Argentina comenzará a las 5:00 p. m. (horario peruano). Aquí te dejamos los horarios para que no te pierdas este compromiso y los canales de TV para no perderte los pormenores:

- Argentina: 7:00 p.m. | TNT Sports

- México: 4:00 p.m. | TyC Sports Internacional

- Perú: 5:00 p.m. | TyC Sports Internacional

- Ecuador: 5:00 p.m. | TyC Sports Internacional

- Estados Unidos: 5:00 p.m. | TyC Sports Internacional

- Colombia: 5:00 p.m. | TyC Sports Internacional

- Bolivia: 6:00 p.m. | TyC Sports Internacional

- Venezuela: 6:00 p.m. | TyC Sports Internacional

- Paraguay: 6:00 p.m. | TyC Sports Internacional

- Uruguay: 7:00 p.m. | TyC Sports Internacional

- Chile: 7:00 p.m. | TyC Sports Internacional

- Brasil: 7:00 p.m.

- España: 11:00 p.m. | TyC Sports Internacional

Lanús vs. Arsenal EN VIVO: posibles alineaciones por la Superliga Argentina

​Lanús: Agustín Rossi; Leonel Di Plácido, Ezequiel Muñoz, Lautaro Valenti, Darío Cáceres; Lucas Vera, Tomás Belmonte, Marcelino Moreno; Carlos Auzqui, José Sand y Lautaro Acosta.

DT: Luis Zubeldía.

Arsenal: Daniel Sappa; Fernando Torrent, Fabio Pereyra, Franco Sbuttoni, Emiliano Papa; Jesús Soraire, Ezequiel Piovi, Gastón Álvarez Suárez, Joel Soñora; Juan Manuel García y Juan Cruz Kaprof.

DT: Sergio Rondina.