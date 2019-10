Sebastián La Torre reveló su deseo de jugar en Universitario: “Sería lindo” [VIDEO]

El empate ante la Academia Cantolao le costó el liderazgo a Universitario de Deportes en el Torneo Clausura, por lo cual el equipo de Ángel Comizzo tiene la obligación de ganar las cuatro fechas que restan para soñar con recuperar el primer lugar.

Sebastián La Torre, delantero de Cantolao, se encargó anotar el tanto que acababa con la cómoda situación de Universitario, sin embargo, el delantero de 21 años confesó que desea jugar en el club de Ate.

En una entrevista a ESPN, el también seleccionado juvenil fue consultado sobre la posibilidad de vestir los colores del equipo de Odriozola y la cercanía que hubo esta temporada para ser el 9 que el equipo necesita con la salida de Germán Denis.

“Sería bonito, en realidad. La verdad que yo no he tenido ese tipo de comunicación con la 'U', por allí dijeron que yo podría reforzarlos, pero no hubo comunicaciones con Universitario”, sostuvo Sebastián La Torre.

De esta manera, el atacante del delfín podría ser fichado por Universitario en calidad de préstamo o compra, de acuerdo a las condiciones de Cantolao pues su contrato estará vigente hasta diciembre del 2020.

De concretarse la noticia, Sebastián La Torre pelearía el puesto con Thiago Cantoro en la próxima temporada del fútbol peruano. Mientras tanto, el equipo de Comizzo solo tiene un delantero en el primer equipo, Anthony Osorio.