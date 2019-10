Palabra de ‘Maestro’: los comentarios de Óscar Washington Tabárez sobre la selección peruana

Óscar Washington Tabárez, DT de la selección uruguaya, ya ultima detalles para los partidos amistosos por fecha FIFA que disputarán Perú y Uruguay. En su más reciente conferencia de prensa, el estratega uruguayo se refirió al nivel futbolístico de su rival del viernes.

“Es una selección que en los últimos tiempos, empezando por la segunda parte de la eliminatoria anterior (…) ha tenido mucho progreso. Será un rival duro para Uruguay”, fueron las palabras del ‘Maestro’ sobre la blanquirroja.

Respecto a lo que espera del encuentro, si bien señaló que lo importante es la preparación para su equipo, reconoció que saldrán a buscar el triunfo. “Será una oportunidad para confrontar, pero el resultado es uno de los objetivos del partido (…) para nosotros y para ellos”, expresó.

En otro momento, no pudo evitar recordar el partido por cuartos de final de la Copa América 2019, en la que la ‘Celeste’ fue eliminada por la bicolor. Si bien reconoció que aún tiene presente dicho duelo en la memoria, dejó entrever que se exagera con lo que pasó en dicho encuentro. “El partido de Perú (de la Copa América) todavía no me lo pude sacar, pero no termina todo ahí porque no soy resultadista. Se habla de ‘las grandes dificultades que nos puso Perú’. No nos tiró casi al arco”, manifestó.

Asimismo, aclaró algunas dudas sobre los jugadores que no fueron llamados. De Luis Suárez, indicó: “Decidimos no convocarlo por una sugerencia de la sanidad del Barcelona para no interrumpir un tratamiento que está realizando. Pretendemos que el jugador haga todo lo posible para su proceso de recuperación”.

En tanto, sobre Edinson Cavani, señaló lo siguiente: “La lesión de Edi demoró mucho tiempo, pero es una lesión muy poco frecuente en un futbolista. Tarda. Hay veces que el jugador piensa ‘ya estoy’ y no tienen nada que ver en cómo están”.

Aunque llega con importantes bajas, Tabárez se mostró optimista en hacer un buen partido. “Con los jugadores que tenemos en este momento vamos a encarar el desafío que nos puede presentar Perú para sacar conclusiones”, finalizó.

Perú y Uruguay se verán las caras este 11 de octubre en el estadio Centenario de Montevideo. Cuatro días después, se jugará la revancha en el estadio Nacional de Lima.