Sporting Cristal: La postura de Fernando Pacheco al ser comparado con Kylian Mbappé

Desde que Fernando Pacheco le anotó un gol a Alianza Lima el 24 de febrero de este año, sus compañeros de Sporting Cristal lo han bautizado de una manera muy peculiar y que tuvo mucho que ver con la celebración que hizo en ese momento el delantero.

El extremo derecho de 20 años ha sido comparado con Kylian Mbappé, el francés campeón del mundo en la anterior Copa del Mundo y que actualmente es una de los jugadores más caros del París Saint-Germain (PSG), pese a tener la misma edad del atacante peruano.

Ante esto, el futbolista de Sporting Cristal reveló que toma con mucha gracia el apelativo que le pusieron sus amistades y está trabajando mucho para hacer su propia en el fútbol.

“Es una ‘joda’ con mis compañeros y amigos. Lo tomo como una broma. Me gusta cómo juega y siempre lo veo. En las celebraciones me nace hacer eso (festejar como Kylian Mbappé), pero no lo tengo presente siempre”, dijo en una entrevista con el diario Depor.

"Cada jugador quiere hacer su propio nombre y su propia historia. Si quiero que me conozcan, que sea por el nombre que tengo y por lo que vengo haciendo”, agregó Fernando Pacheco, quien fue llamado por Nolberto Solano para integrar la selección peruana sub-23, que jugará este 10 y 13 de octubre ante su similar de Colombia.

“Quiero consolidarme en Sporting Cristal, ser pieza fundamental y darle una estrella más al club. Somos los últimos campeones y tenemos que hacer respetar eso. En base a mi rendimiento llegarán las oportunidades, como ser llamado a la selección mayor o emigrar. Estoy haciendo las cosas bien y eso me permite ser llamado a la sub-23″, sentenció.